Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sull'edizione del Grande Fratello che debutterà a settembre su Canale 5. L'esperto di Gossip Alessandro Rosica, infatti, nelle scorse ore ha affermato che il cast della nuova stagione del reality Mediaset dovrebbe essere prevalentemente Nip ma con l'inserimento di massimo sei Vip forti. Il programma dovrebbe andare in onda per quattro mesi: per ora non si conoscono i nomi né dei concorrenti né degli opinionisti.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello

Mentre i fan del Grande Fratello discutono della pace tra Daniele e Oriana, in rete si sta spargendo la voce che Mediaset starebbe pensando a diverse novità per il reality-show.

Alessandro Rosica, infatti, nel primo pomeriggio di mercoledì 7 giugno ha condiviso con i curiosi alcune indiscrezioni su quello che dovrebbe accadere alla fine dell'estate nel cast del programma di Canale 5.

"Il prossimo GF sarà Nip con l'aggiunta di qualche Vip forte", ha esordito l'esperto di gossip in un messaggio che ha pubblicato su tutti i suoi profili social.

Novità sulla programmazione del Grande Fratello

Restando sui cambiamenti che Signorini e gli addetti ai lavori avrebbero deciso di apportare alla nuova edizione del Grande Fratello, Rosica ha aggiunto: "Zero influencer quest'anno. Il motivo? Arriva direttamente dai piani alti".

I dirigenti Mediaset, dunque, non vorrebbero più puntare su personaggi diventati famosi sui social network, come è stato con Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi nei mesi scorsi.

Il cast che sarà presentato a metà settembre, dunque, secondo Alessandro dovrebbe essere composto da: "Nip sconosciuti e solo 4/6 Vip forti".

Il romano, però ha aggiornato i fan anche su quanto dovrebbe durare la prossima stagione del reality-show: "Si parla di 4 mesi con l'opzione di continuare per un altro mese".

Rosica, infine, ha smentito i rumor che sono circolati in questi giorni sugli opinionisti che affiancheranno Alfonso (alcuni siti hanno fatto il nome di Giulia Salemi come possibile sostituta di Sonia Bruganelli): "Non si sa ancora nulla, sono solo chiacchiere da bar per ora".

Il lieto fine degli 'Oriele' dopo il Grande Fratello

In questi giorni, intanto, del GF si sta parlando per il ritorno di fiamma tra Oriana e Daniele: i due protagonisti della settima edizione Vip del reality-show, infatti, stanno monopolizzando siti e blog con il loro litigioso ma passionale rapporto.

A distanza di poco più di una settimane dalla rottura, Dal Moro e Marzoli sono tornati insieme e l'hanno annunciato con un'intervista che la rivista Chi ha pubblicato il 7 giugno.

La ragazza venezuelana ha fatto sapere di essere stata lei a fare il primo passo verso la pace: "Anziché andare a Milano, mi sono diretta a casa sua a Verona. Ci siamo abbracciati a lungo, lui era sorpreso di vedermi".

L'altra sera gli "Oriele" hanno anche partecipato alla festa di compleanno dell'amico Alberto De Pisis: tra gli invitati al party, figuravano tanti ex gieffini di quest'anno come Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e Micol Incorvaia, ma non Antonella Fiordelisi. L'influencer ha deciso di disertare la festa per evitare di incontrare alcune sue "nemiche": il fidanzato Edoardo Donnamaria, invece, si è presentato all'evento da solo, ha dato gli auguri al festeggiato e poi è andato via.