Servendosi di Instagram, Edoardo Donnamaria ha deciso di rispondere ad un hater che l'ha criticato per avere mostrato la cifra donata in beneficienza alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione dei giorni scorsi. Il diretto interessato ha precisato che quando si fa del bene al prossimo non c'è alcun problema a mostrare l'azione fatta poiché bisogna esserne orgogliosi. Al contrario, tende a nascondersi chi si macchia di comportamenti deplorevoli.

L'episodio finito al centro delle polemiche

Edoardo Donnamaria e la sua fidanzata Antonella Fiordelisi hanno deciso di donare 4mila euro all'Emilia Romagna decidendo però di condividere via social il proprio gesto senza assicurargli dunque quell'anonimato che di solito viene invece adottato nella maggior parte dei casi simili.

Come logica conseguenza sono arrivate le risposte degli utenti del web, che hanno identificato nel gesto una pesante caduta di stile.

La risposta di Donnamaria

Anziché lasciar correre Edoardo Donnamaria ha deciso di spiegare perché ha scelto volutamente di mostrare la cifra donata in beneficienza: "Capisco che se non fai beneficienza perché pensi solo ai cavoli tuoi, trovare un appiglio per giudicare in maniera negativa chi la fa, ti possa far sentire bene. E voglio aggiungere che se preferisci guardare le Storie di Tony F con un orologio da 50mila euro ogni giorno diverso piuttosto che un video di Cristiano Ronaldo che va a trovare i bambini malati in ospedale, fallo pure.

Io li guarderò entrambi. Di sicuro non criticherò mai perché ‘la beneficienza si fa nell’ombra’. Gli stupri o le rapine si fanno nell’ombra. La beneficienza va fatta alla luce del sole perché è una cosa bellissima e il mondo ha bisogno di bellezza" ha così dichiarato il compagno di Antonella Fiordelisi.

'Donnalisi', come procede la relazione

La relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria prosegue a gonfie vele.

All'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, la coppia discuteva spesso per motivi caratteriali ma una volta usciti dal programma i due hanno trovato la giusta intesa. Al momento la coppia convive dividendosi per motivi di lavoro tra Roma e Milano.

Gli unici momenti in cui i "Donnalisi" si separano è solo ed esclusivamente dunque per motivi di lavoro.

La stessa Antonella in una recente intervista ha confidato che al fianco di Donnamaria ha iniziato ad avvertire una voglia di maternità. Lo stesso Edoardo non ha nascosto di pensare in grande con l'influencer salernitana.