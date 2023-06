Chi ci sarà nella prossima edizione del Grande Fratello Vip 8? Il Reality Show di Canale 5 è confermato per una nuova edizione nel prime time della nuova stagione televisiva 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno e quest'anno una delle novità riguarderà il cast di opinionisti dello show condotto da Alfonso Signorini.

Tra i nomi in uscita figura quello di Orietta Berti, mentre tra le new entry era stato ipotizzato quello di Emanuele Filiberto Di Savoia, in passato già giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Cosa succederà nella prossima edizione del Grande Fratello Vip 8

L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 8 tornerà in onda da metà settembre nella fascia del prime time.

Alfonso Signorini è confermato alla guida del reality show che in questi anni ha avuto una durata extra-large in prime time, arrivando a toccare anche la durata monstre dei sei mesi.

Da settembre, però, ci saranno un po' di novità, dato che questa ottava edizione sarà composta da un cast misto: accanto ad alcuni personaggi famosi subentreranno volti sconosciuti, che torneranno così a essere protagonisti del reality show.

Un ritorno alle origini per il reality show che in questi anni ha confermato di essere ancora in grado di far presa sul pubblico di Canale 5, conquistando risultati d'ascolto significativi in prima serata.

Orietta Berti fuori dal cast del Grande Fratello Vip 8

Un'altra delle novità della prossima attesissima edizione del programma Mediaset riguarda anche il parterre di opinionisti che saranno accanto a Signorini per commentare le vicende dei vari protagonisti.

Sonia Bruganelli non vestirà i panni di opinionista così come non ci sarà Orietta Berti.

La cantante emiliana nella prossima stagione televisiva entrerà a far parte del cast di Io canto, lo show condotto da Gerry Scotti dedicato alle giovani ugole d'oro, previsto in autunno in prime time.

Scetticismo a Mediaset sui nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip 8

Tra i nomi che sono circolati come papabili nuovi opinionisti del GF Vip 8 figura quello di Emanuele Filiberto, in passato già giurato al serale di Amici.

Un nome che, secondo i retroscena di TvBlog, avrebbe creato un po' di scetticismo a Mediaset: non convincerebbe fino in fondo i vertici dell'azienda.

Di conseguenza gli autori e il conduttore del reality show starebbero valutando nuovi nomi da proporre in questa ottava edizione come opinionisti a bordo campo.

Confermata, invece, la presenza di Giulia Salemi: sarà ancora lei la "voce del popolo social" in questa ottava stagione.