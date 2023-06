Le anticipazioni delle puntate di Un posto sole, in onda su Rai 3 dal 3 al 7 luglio, rivelano delle importanti novità in arrivo nel daily drama partenopeo. Messa alle strette dalla volontà di Ida di stare vicina a suo bambino, Lara deciderà di assumerla come babysitter di Tommaso.

Nel frattempo l'infermiera Ada mostrerà un certo interesse per Nunzio e Rossella finirà per incoraggiare la nascita di questa relazione.

Spazio anche alle vicende di Cerry e Castrese, con quest'ultimo che deciderà di rivelare la sua omosessualità a zia Mariella.

Un posto al sole, anticipazioni 3-7 luglio: Lara umilia Marina

Nonostante la rinuncia di Marina (Nina Soldano) a procedere legalmente contro il marito, la crisi tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e la donna andrà sempre peggio. Nel frattempo Lara (Chiara Conti) avrà il suo bel daffare con Ida (Marta Anna Borucinska): dovrà fare i conti con la determinazione della ragazza a voler stare accanto al figlio.

Dopo aver capito di non poter manipolare la ragazza, escogiterà un modo per tenersi buona Ida e allo stesso tempo controllare che non faccia niente di strano. Martinelli deciderà così di assumerla come babysitter, guadagnando tempo prezioso. Lara, felice per avere "sistemato" la questione Ida, ne approfitterà per umiliare e provocare nuovamente Marina.

Rossella spinge Ada a farsi avanti con Nunzio

Buone notizie per Renato Poggi (Marzio Honorato), che dopo il ricovero al San Raffaele potrà finalmente fare ritorno a casa, mentre Luca (Luigi Di Fiore) si avvicinerà sempre più a Giulia (Marina Tagliaferri). Nel frattempo Rossella (Giorgia Gianetiempo) faticherà a interagire con il primario.

Le vicende ospedaliere si arricchiranno di una narrazione più leggera grazie a un inaspettato avvicinamento tra Ada (Annalisa Pennino) e Nunzio (Vladimir Randazzo). Ross stringerà una forte amicizia con l'infermiera e incoraggerà la cotta della donna per Cammarota.

Un posto al sole, trame 3-7 luglio: Castrese fa coming out

Guido (Gemano Bellavia) intuirà che “Bufalotto Sensibile” è Castrese (Peppe Romano) e riferirà i suoi sospetti a Mariella (Antonella Prisco).

Quest'ultima inizierà così a portare avanti una sua indagine personale, che si rivelerà vincente.

La donna, con le sue domande, riuscirà a mettere alle strette il nipote che finirà per crollare, confessando la sua omosessualità. Sarà però solo un primo passo, dal momento che la vera sfida per l'uomo sarà rivelare la verità a suo padre Espedito.