Da giorni non si parla d'altro che di una coppia del Grande Fratello Vip 7 che è "scoppiata" improvvisamente e soprattutto in modo mediatico. Antonella ed Edoardo si sono lasciati e lei ci ha tenuto a farlo sapere subito ai fan con una diretta Instagram. Poche ore dopo aver pianto per l'addio al fidanzato, Fiordelisi si è mostrata sorridente in barca: alcuni follower hanno accusato la ragazza di fingersi dispiaciuta per la fine della sua storia d'amore, a differenza di Donnamaria che sarebbe molto triste.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Dopo che anche Edoardo ha confermato l'addio ad Antonella sui social, i fan "Donnalisi" hanno iniziato a perdere le speranze per un ritorno di fiamma. Tra sabato 24 e domenica 25 giugno, dunque, è accaduto di tutto tra i due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, e ogni cosa è stata prontamente raccontata su Instagram o da loro stessi o da persone che li conoscono molto bene.

Fiordelisi si è mostrata in lacrime subito dopo aver lasciato il compagno e, mentre passeggiava da sola per Napoli aspettando che un'amica la raggiungesse, ha pensato bene di avviare una diretta per aggiornare i suoi follower.

Donnamaria, invece, si è limitato a uno sfogo scritto con il quale ha ammesso di non essere più legato all'influencer salernitana che ha incontrato tra le mura di Cinecittà lo scorso autunno.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello Vip

A circa 24 ore di distanza dall'annuncio della rottura, Antonella ed Edoardo hanno mostrato un atteggiamento decisamente diverso in pubblico. Come ha fatto sapere l'esperto di gossip Alessandro Rosica, ad esempio, il romano è stato avvistato da solo e con il muso lungo dietro le quinte dell'evento che conduce per RTL.

Chi si è imbattuto in Donnamaria la sera del 25 giugno, infatti, ha raccontato che sarebbe stato tutto il tempo al telefono e che il suo umore era decisamente triste.

Fiordelisi, invece, si è concessa una giornata in barca con gli amici e, tra un tuffo e l'altro, ha voluto posare per una serie di scatti che mettevano in mostra il suo fisico.

L'influencer, infatti, si è fatta fotografare in bikini e con il sorriso sulle labbra, come a voler dimostrare che la storia nata al Grande Fratello Vip è già acqua passata e lei sta ripartendo da sé stessa.

La replica dell'inquilina del Grande Fratello Vip

Sotto alle foto che Antonella ha pubblicato su Instagram lo scorso 25 giugno, si possono leggere i commenti negativi di chi non crede alle lacrime che la giovane ha versato poche ore prima per la sua relazione ormai finita. "Ieri piangevi per lui, oggi stai al mare a fare la bella vita", ha scritto un utente sotto all'ultimo post della salernitana. A non apprezzare le recenti mosse social di Fiordelisi sono stati anche quei fan che le hanno scritto: "Riprenditi!

Sei ridicola".

Insomma, il fandom dei "Donnalisi" si sta spaccando: da una parte c'è chi supporta l'influencer e crede al suo dolore per la rottura, dall'altra chi sostiene che l'unico a soffrire di questa situazione sia Edoardo (tant'è che è stato visto più volte da solo e triste nel backstage di un evento del quale è anche conduttore).

Apprese le critiche che ha ricevuto per essersi mostrata sorridente e in bikini a un solo giorno dall'addio al fidanzato, la concorrente del Grande Fratello Vip 7 si è difesa dicendo che lei dà sempre tutto quando ama una persona, ed è per questo che gli altri se ne approfitterebbero.

"Mi sento sfruttata, lui mi tratta male e io non ci sto più", ha detto Antonella nel corso della diretta Ig con la quale ha ufficializzato la separazione dal compagno.