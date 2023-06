Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che va dal 3 al 7 luglio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. La nuova amica di Rossella resterà affascinata da Nunzio, tanto che la dottoressa proverà a fare da cupido tra i due. Lara continuerà a giocare sporco con Roberto provocando la rabbia di Marina, e alla fine Lara assumerà Ida come babysitter. Castrese, messo alle strette da Mariella, alla fine deciderà di dirle la verità. Tra Eugenio e Viola le cose andranno sempre peggio, mentre per Rosa e Clara arriverà il momento di fare i conti con la vera natura di Eduardo e il suo stile di vita indisciplinato.

Clara divisa tra Eduardo e Alberto

Dopo un duro e violento scontro con Eduardo, Alberto metterà Clara sotto pressione, tanto da costringerla a scegliere una strada migliore per suo figlio. La donna poco dopo finirà in una situazione abbastanza delicata insieme a Rosa, sempre a causa di Eduardo. Le due donne verranno coinvolte in una delicata operazione di polizia.

Tra Marina e Roberto aumenterà ulteriormente la distanza, tanto che Lara ne approfitterà per farsi spazio accanto all'uomo. Martinelli però dovrà vedersela anche con Ida, che continuerà la battaglia per riprendersi il figlio. Lara, pur di tenere separati Roberto e Marina, deciderà di assumere Ida come babysitter. Mariella invece, dopo aver ascoltato con attenzione le parole di Guido, inizierà a convincersi che Bufalotto possa essere davvero il nipote Castrese.

Il giovane farà di tutto per sfuggire all'interrogatorio di sua zia, ma alla fine comincerà a pensare che forse dire la verità sia davvero la cosa migliore. A sorpresa Castrese deciderà di confessare a Mariella la verità in merito alla sua omosessualità, ma sarà complicato per lui dirlo a tutto il resto della famiglia. Clara e Rosa continueranno a passare dei momenti difficili a causa del loro coinvolgimento emotivo con Eduardo.

Rosa comincerà a sentirsi in colpa dopo aver parlato con Giulia Poggi e alla fine farà di tutto pur di aiutare il fratello, mentre Clara comincerà a chiedersi se deve allontanare o meno l'uomo dalla sua vita.

Viola ed Eugenio distanti

Tra Viola ed Eugenio crescerà sempre di più la distanza, tanto che la donna cercherà in ogni modo di evitare di trascorrere del tempo sola con lui.

Questa situazione spingerà Eugenio a riflettere sulla loro relazione, che arriverà inevitabilmente al capolinea.

Renato Poggi potrà finalmente tornare a casa dopo la degenza in ospedale. Rossella invece continuerà a risentire della scelta del primario sul suo operato in corsia. La ragazza vivrà in maniera negativa il suo ridimensionamento, facendo preoccupare i suoi genitori. Rossella troverà conforto solo nella nuova amica Ada, che si mostrerà molto interessata a Nunzio. Graziani, per questo motivo, deciderà di fare da cupido tra i due e di aiutarli a conoscersi meglio. Luca De Santis cercherà di accorciare le distanze con Giulia Poggi.