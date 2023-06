A distanza di più di due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, un protagonista della settima edizione è tornato a parlare di quello che lui stesso ha definito una "tematica scottante": la sua squalifica dal gioco. Nel corso di una live che ha tenuto su Twitch l'11 giugno, Daniele Dal Moro ha spiegato ai fan che per ora non può dire nulla sulla sua "cacciata" dal reality perché c'è una causa in corso. Appena la situazione verrà chiarita, il compagno di Oriana Marzoli ha promosso che racconterà la sua versione.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Sono tante le cose che un concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha detto l'altra sera su Twitch. Chi ha seguito la live dell'11 giugno, infatti, ha sentito Daniele commentare il gelo che è calato tra Antonella ed Edoardo, ma anche la sua burrascosa uscita di scena dal reality-show.

Ai fan che gli hanno chiesto di spiegare perché è stato cacciato dal programma quando mancavano poche settimane dalla finale, Dal Moro ha fatto sapere: "Sono tematiche scottanti nelle quali non posso entrare per ora".

"Nelle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi", ha aggiunto il veneto domenica sera.

A chi continuava a fargli domande sul perché non potesse esprimere un'opinione sulla sua squalifica dal gioco, il vippone ha risposto: "Vi ho detto che prima o poi racconterò tutto.

Il problema è che ora non lo posso fare".

La mossa del protagonista del Grande Fratello Vip

"Non lo posso fare perché sono in causa, quindi devo stare zitto", ha detto ancora Daniele in merito a come si è conclusa la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

Nel motivare le mosse che ha messo in atto da quando Daniele Dal Moro è stato squalificato per atteggiamenti eccessivamente aggressivi nei confronti di Oriana, il veneto ha aggiunto: "Buono sì, ma co...

no. A tempo debito dirò tutto".

Insomma, se Dal Moro non ha ancora parlato di quello che è successo tra le mura di Cinecittà quando è stato allontanato senza preavviso e senza che gli altri concorrenti fossero messi a conoscenza dell'accaduto, ma ha promesso che lo farà non appena la situazione sarà meno ingarbugliata dal punto di vista legale.

Al ragazzo non è neppure piaciuta la scelta degli addetti ai lavori di escluderlo dalle ultime puntate della settima edizione. Esattamente come è capitato a Edoardo Donnamaria, Daniele non ha mai avuto il permesso di entrare in studio per difendersi dalle accuse.

Attesa per l'estate delle coppie del Grande Fratello Vip

Se i rapporti tra Daniele e chi lavora al Grande Fratello Vip sono molto tesi, quelli tra il giovane e Oriana sono tornati quelli di un tempo.

Superato un breve ma frenetico periodo di crisi, infatti, quelli che i fan hanno ribattezzato "Oriele" si mostrano più felici ed affiatati che mai. Qualche giorno fa, ad esempio, Dal Moro ha sorpreso la fidanzata presentandosi senza preavviso ad un evento a Milano: i curiosi hanno fotografato e registrato i tanti baci che la coppia si è scambiata in pubblico per ufficializzare il ritorno di fiamma.

Momento no, invece, per i "Donnalisi". Da circa una settimana, infatti, Antonella sta condividendo sui social pensieri tristi e si fa vedere sempre da sola o in compagnia delle amiche. Anche se i diretti interessati non l'hanno ancora confermare, pare ci sia stato un allontanamento tra Fiordelisi e Donnamaria, un primo periodo di crisi che i sostenitori di questo amore sperano possa diventare presto un lontano ricordo.

Tutto a gonfie vele, infine, tra gli "Incovassi": in una recente intervista, infatti, Micol ha detto che è pronta a trasferirsi a Rom per stare più vicina al fidanzato Edoardo.