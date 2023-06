Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso delle giornate del 13 e 14 giugno 2023 dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Il palinsesto della televisione di Stato subirà delle sostanziali modifiche e, a farne le spese, sarà in primis l'appuntamento con la soap opera Sei Sorelle, in onda nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17.

Rai , variazione programmazione 13 giugno: speciale Tg1 su Silvio Berlusconi

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per la giornata del 13 giugno prevede la messa in onda di un lungo speciale del Tg1 a partire dalle 6:30 del mattino.

Il notiziario della rete ammiraglia Rai terrà la linea fino alle 13:30, quando poi la linea passerà nuovamente al Tg1 per la consueta edizione di pranzo, durante la quale gli spettatori saranno aggiornati anche sugli altri fatti del giorno.

Lo speciale mattutino del Tg1 sarà dedicato alla scomparsa di Silvio Berlusconi e, di conseguenza, porterà alla cancellazione di Uno Mattina condotto da Massimiliano Ossini, così come non ci sarà spazio per la messa in onda di Storie Italiane con Eleonora Daniele.

Cancellato anche l'appuntamento con Camper, la trasmissione estiva condotta da Marcello Masi che prenderà il posto di È sempre mezzogiorno nel palinsesto estivo della rete ammiraglia.

La soap Sei Sorelle sospesa dalla programmazione Rai del 13 e 14 giugno

Alle 14:15, invece, dopo l'appuntamento confermato con Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ci sarà spazio per un nuovo speciale del Tg1.

Dalle 16 alle 17, al posto della soap opera Sei Sorelle, sarà trasmesso un altro speciale del notiziario dedicato sempre al ricordo di Silvio Berlusconi.

Cambio programmazione anche nell'access prime time della rete ammiraglia Rai, dove salterà l'appuntamento con Techetechetè.

Al suo posto, infatti, ci sarà spazio per la messa in onda di uno speciale della trasmissione Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa, dedicato al ricordo di Silvio Berlusconi, in attesa dei funerali di Stato.

Funerali Silvio Berlusconi in tv: cambio programmazione Rai del 14 giugno 2023

E poi ancora, per quanto riguarda il cambio programmazione del 14 giugno, va segnalato che la rete ammiraglia trasmetterà in diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, che si svolgeranno dalle 15 all'interno del Duomo di Milano.

La cerimonia occuperà buona parte del daytime pomeridiano di Rai 1 e, di conseguenza, porterà nuovamente alla cancellazione di Sei Sorelle.

Le nuove puntate della soap opera spagnola, salvo ulteriori variazioni di programmazione, dovrebbero ritornare in onda regolarmente dal 15 giugno in poi, come sempre nella fascia del primo pomeriggio.