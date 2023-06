Durante l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, Helena Prestes ha ricevuto una proposta di fidanzamento ufficiale da parte di Carlo Motta ma al momento delle nomination, Marco Mazzoli e Gianmaria Sainato hanno raccontato che Helena stessa, lontano dalle telecamere, andrebbe dicendo di essere ancora innamorata del suo ex con la quale è stata 8 anni.

Servendosi di Instagram, Carlo ha così sbottato contro i due naufraghi sostenendo come abbiano inventato una storia non corrispondente alla realtà.

Lo sfogo di Carlo

In occasione della scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, Carlo è volato in Honduras per fare una sorpresa a Helena Prestes.

Durante l'incontro il giovane ha porto un anello alla naufraga chiedendole di fidanzarsi ufficialmente. Dopo però le presunte rivelazioni di Marco Mazzoli e Gianmaria Sainato, Carlo è dovuto intervenire via social.

"Volevo complimentarmi con Marco e Gianmaria che si sono inventati una storia di comune accordo. E non può essere altrimenti, perché quando una cosa è falsa e la si dice in due persone diverse, è perché ci si è messi d’accordo di dire una bugia. Non so perché, però evidentemente è così. Le mie storie precedenti rispondono, non c’è niente da aggiungere".

Così, sempre nelle storie del suo profilo Instagram, Carlo ha postato una serie di foto di lui con Helena. Alcune di queste recano come data settembre 2022 e ce n’è una risalente ad agosto del 2021.

Inoltre in molti scatti sono presenti anche componenti della famiglia di Helena, a dimostrazione del fatto che la modella brasiliana le ha fatto conoscere i suoi parenti. La cosa smentirebbe il fatto che i due si conoscono da soli 3 mesi come riferito invece da Sainato e Mazzoli.

Il fidanzato di Helena Prestes, in chiusura, ha lanciato anche un’ultima frecciatina a Gianmaria pubblicando il video di una precedente puntata in cui Sainato diceva a Carlo (presente in studio) che Helena gli aveva parlato molto di lui dicendogli che lo ama molto.

La versione di Corinne Clery

L'unica a spezzare una lancia a favore di Helena Prestes è stata Corinne Clery.

L'attrice francese, dallo studio dove viene condotta l'Isola dei Famosi, ha accusato Gianmaria Sainato di avere diffuso una fake news. Al contrario, Corinne ha spiegato come Helena abbia sofferto molto per il suo ex, soprattutto quando ha appreso che era diventato padre.

Tuttavia, da quando ha conosciuto Carlo Helena, secondo sempre il racconto di Corinne, avrebbe ritrovato la serenità dicendosi molto felice di averlo al suo fianco.