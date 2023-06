Le puntate di Terra amara su Canale 5 dal 12 al 18 giugno lasceranno i telespettatori con tanti dubbi e perplessità. Che cosa accadrà nei nuovi episodi in prima visione assoluta in Italia? Demir sarà completamente fuori controllo e sua madre Hunkar non saprà più come tenere a bada le sue intemperanze, proprio ora che ha capito di essere stata troppo severa con Zuleyha.

Intanto, Yilmaz riceverà una lettera da parte della sua amata e per non cadere nel vortice della sofferenza, prenderà una decisione inaspettata.

Terra amara anticipazioni dal 12 al 18 giugno, trame delle nuove puntate

Nel dettaglio, gli episodi di Terra Amara riprenderanno dopo il gesto drammatico di Mujgan che l'ha portata in fin di vita. Yilmaz si sentirà in colpa ma non potrà fare nulla per cancellare dalla sua mente Zuleyha, la donna che ama da sempre e che ora si trova in carcere.

Nella prigione in cui si trova Zuleyha le detenute si sentono male, qualcuno le ha avvelenate e i sospetti ricadono si Demir, come intuisce Hatip. Cetin informa Yilmaz che qualcuno ha tentato di uccidere Fekeli: la notizia lo sconvolge e capisce che deve fare qualcosa il prima possibile, anche per salvare Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara 12-18 giugno: la cattiveria di Demir

Nel corso degli episodi della soap che andranno in onda a giugno su Canale 5, la furia di Demir non conoscerà limiti. Convinto che Zuleyha debba pagare uno scotto importante, ecco che penserà bene di strapparle i bambini, ciò a cui tiene di più e per i quali era disposta a togliersi la vita.

Demir li porterà in un luogo segreto, ma la piccola Uzum si nasconderà nella sua auto, vedendo così il posto in cui alloggeranno i bimbi. Demir la farà promettere che manterrà il segreto, ma Hunkar capirà che la bambina sta nascondendo qualcosa: sarà lei a risolvere la situazione? Nel frattempo, Yilmaz spiazza tutti.

Terra amara, cosa succede dal 12 al 18 giugno

Le condizione di Zuleyha peggiorano, tanto da essere necessario un suo ricovero in ospedale. Prima del malore, scriverà una lettera a Yilmaz, nella quale lo metterà al corrente del fatto che Demir ha perso ogni controllo. Proprio per questo, gli chiederà di stare lontano da lei.

In un primo momento, Yilmaz non accetterà la decisione di Zuleyha, e continuerà a prometterle che farà ogni cosa pur di vederla libera. Solo dopo aver letto la sua disperata lettera, farà una scelta molto dolorosa. Yilmaz partirà con Mujgan e il piccolo Kerem Ali, sperando di voltare pagina per sempre e che Zuleyha possa trovare pace.

Dove rivedere le puntate di Terra amara

Tutti gli episodi della soap opera turca Terra amara sono disponibili sia on demand che in replica accedendo al portale Mediaset Palay, dove vengono caricati dopo la messa in onda.