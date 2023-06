In Terra Amara Yilmaz scoprirà di avere un altro figlio oltre a Kerem Ali: il piccolo Adnan, infatti, è il frutto del suo amore con Züleyha. Nonostante prometta a Züleyha di non sconvolgerle la vita, il giovane vorrebbe il bambino con sé. A un certo punto penserà anche di fare fuori Hünkar, rea secondo lui di aver rovinato la vita sua e di Züleyha.

Yilmaz scopre che Adnan è suo figlio

Yilmaz scoprirà che Adnan è suo figlio e non la prenderà per niente bene. Si arrabbierà con Züleyha per avergli nascosto questa scottante verità e minaccerà di portale via il bambino.

La ragazza, tuttavia, gli darà un sorta di ultimatum: se proverà a prenderle il bambino, lei si toglierà la vita.

Per amor di pace si tirerà indietro, ma il desiderio di stare vicino al figlio sarà sempre più forte. Lo scruterà dalla piccola villa mentre sarà intento a giocare nel giardino della tenuta Yaman e a un certo punto, quando il bambino si avvicinerà, lo prenderà in braccio e lo riempirà di baci.

Yilmaz al figlio: 'Il tuo nome non sarà Adnan'

Yilmaz stringerà Adnan forte a sé e gli dirà: "Ti crescerò figlio mio. Il tuo nome non sarà Adnan e il tuo cognome non sarà Yaman". A Yilmaz non starà bene che il bambino abbia qualcosa a che vedere con la famiglia di Demir e farà di tutto pur di non farlo crescere con lui.

Quando Hünkar vedrà il piccolo Adnan tra le braccia di Yilmaz le verrà un colpo al cuore e andrà a riprendersi il bambino per portarlo da Züleyha in ospedale, ma Yilmaz in un primo momento sarà reticente nel darglielo.

Yilmaz pensa di uccidere Hünkar

Hünkar non intuirà nemmeno minimamente che Yilmaz possa sapere la verità sulla paternità di Adnan, così prenderà tranquillamente il bambino e se ne andrà via.

In realtà Yilmaz odierà il fatto di dover stare zitto e di non poter dire nulla, in più non sopporterà il fatto di vivere questa situazione per colpa di Hünkar.

Züleyha gli ha svelato che la donna l'ha obbligata a sposare Demir in quanto a conoscenza della sua gravidanza e del fatto che Demir potesse essere sterile. Yilmaz non tollererà questa cosa e per un attimo penserà di far fuori Hünkar.

Yilmaz risparmia Hünkar per il bene del figlio

Yilmaz si dirigerà verso le stalle della tenuta Yaman, dove la donna sarà intenta a dare da mangiare ai cavalli. Di nascosto le punterà una pistola contro, ma alla fine non ce la farà a premere il grilletto, probabilmente lo farà anche per il bene del figlio.

Questo perché vedrà Hünkar intenta a giocare con il piccolo Adnan e non avrà nessuna intenzione di fare, in qualche modo, male al piccolo, anche perché le sentirà dirgli: "Sei il mio tutto anima mia". Yilmaz soffrirà per la lontananza del figlio e chissà quale sarà la mossa che attuerà per conquistarsi i suoi passi.