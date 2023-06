Si avvicina la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 8 su Rai1, previsto per metà settembre 2023 e non mancheranno gli intrighi e i colpi di scena: Vittorio sarà in competizione con la Galleria Moda Milano, mentre Matilde verrà delusa dal marito Tancredi.

Le anticipazioni rivelano, infatti, l'introduzione di tre nuovi personaggi, che si uniranno al cast della soap: Luca Ferrante, Silvia Bruno e Ilaria Maren.

Il Paradiso delle signore: new entry

Nell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore ci saranno delle new entry: Luca Ferrante, Silvia Bruno e Ilaria Maren.

Luca Ferrante è un volto già noto nel mondo delle soap, avendo già recitato in "Cento Vetrine" e in "Un Posto al Sole". Nel Paradiso delle Signore, il suo ruolo non è ancora stato svelato ma, sulla base del suo passato lavorativo, potrebbe essere chiamato a interpretare un personaggio dalla forte personalità e dalla storia complicata.

Silvia Bruno è invece una giovane attrice, già nota ai telespettatori per la partecipazione alla prima stagione di "Viola come il Mare". Anche in questo caso, non si sa ancora quale sarà il suo personaggio ne Il Paradiso delle Signore ma si può supporre che possa interpretare una commessa del grande magazzino di Umberto o prendere il posto di uno dei personaggi esistenti.

Infine, Ilaria Maren, giovanissima attrice, dopo aver fatto parte del cast di "Che Dio ci aiuti 7", si appresta a tornare su Rai1 con un ruolo ancora da definire. Potrebbe assumere il ruolo di una delle Veneri de Il Paradiso oppure di una commessa della Galleria Moda Milano.

Anticipazioni: Vittorio dovrà affrontare nuovi problemi

Non saranno solo le nuove entry a tenere alta l'attenzione degli spettatori nella prossima stagione. Dalle prime anticipazioni emerge infatti che Vittorio, uno dei personaggi principali, dovrà affrontare alcuni problemi improvvisi. Che cosa succederà al proprietario del grande magazzino?

Come si risolveranno le difficoltà che gli si sono presentate?

Oltre ai tre nuovi personaggi, ci potrebbero essere anche grandi ritorni nel cast della soap. In particolare, si parla della possibilità che Stefania e Federico possano tornare a Milano e che Marta possa mettere i bastoni tra le ruote di Vittorio. Ma non sono gli unici possibili ritorni. Riccardo e Nicoletta, insieme alla piccola Margherita, potrebbero fare la loro comparsa sullo schermo e il loro ritorno potrebbe essere legato al mistero che ha coinvolto Adelaide e che terrà banco anche nelle prossime puntate della soap.

Nel frattempo, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Conti sarà alle prese con la concorrenza della Galleria Moda Milano, che rischia di portarlo alla crisi.

Nonostante abbia pensato di contrastare i suoi rivali con una collezione maschile, Vittorio avrà molte difficoltà a tenere il passo di Tancredi e Umberto, che possono contare sul talento di Flora e sulle abilità imprenditoriali di Matilde. Si parla addirittura di bancarotta per il proprietario del grande magazzino. Ma non tutto è perduto. La Frigerio si accorgerà presto che suo marito non è chi dice di essere e tornerà ad essere al suo fianco.