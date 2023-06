Dopo un paio di settimane di silenzio, Federico Nicotera ha confermato l'addio alla ragazza che ha scelto negli studi di Uomini&Donne lo scorso marzo. Con una Instagram Stories, infatti, il tronista romano ha confermato che la storia d'amore con Carola Carpanelli si è interrotta ma ha preferito non svelare i motivi.

La coppia che i fan hanno ribattezzato "Nicotelli", dunque, è durata circa tre mesi: dopo un'immediata convivenza, i due si sono ora allontanati.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

I fan di U&D si aspettavano che Federico usasse Ig per fare chiarezza sulla sua relazione con Carola: dopo circa 15 giorni di voci, ipotesi e parziali smentite, il protagonista del Trono Classico ha scelto i social network per mettere un punto alla situazione che si è venuta a creare con l'ormai ex fidanzata.

Nella tarda serata di lunedì 26 giugno, infatti, Nicotera ha postato il seguente sfogo sul suo profilo: "Comunicando quanto segue, non voglio far passare un messaggio sbagliato e non voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su qualcuno".

"Non mi piace fare finta di nulla", ha proseguito il romano nella Stories con la quale ha ufficializzato la rottura con la corteggiatrice della quale si è innamorato davanti alle telecamere pochi mesi fa, la bella Carpanelli.

Le parole del protagonista di U&D

Federico ha anche detto che secondo lui è giusto raccontare la verità a tutte le persone che hanno seguito il suo lungo percorso a U&D, un trono che è durato quasi sei mesi.

"Ci ho creduto fino alla fine, e pensavo che la situazione con Carola fosse chiara.

Visto che non è così, lo dico in maniera più esplicita perché in questi giorni ho letto cattiverie e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti", ha aggiunto il tronista dell'ultima edizione del dating-show di Maria De Filippi.

L'ufficialità dell'addio tra i "Nicotelli", è arrivata quando il romano ha scritto la seguente frase su Instagram: "Tra me e Carola è finita".

"Purtroppo le cose non sono andate come speravo", ha detto ancora il ragazzo prima di puntualizzare che i motivi della rottura sono e rimarranno privati per scelta di entrambi.

Il parere di chi guarda U&D

"Vi chiedo di rispettare la nostra privacy in un momento così delicato", ha concluso Federico nello sfogo con il quale ha confermato i tanti rumor che sono circolati nei giorni scorsi sulla sua situazione sentimentale.

A distanza di quasi due settimane dall'annuncio social di Carola della crisi che stavano vivendo, Nicotera ha deciso di esporsi in modo netto informando i fan che la relazione è terminata.

Il rapporto tra i due protagonisti del Trono Classico è iniziato a marzo quando, dopo una frequentazione di circa sei mesi, il romano ha scelto Carpanelli (preferendola ad Alice Barisciani, la corteggiatrice preferita del pubblico a casa).

Nonostante lo scetticismo di tanti spettatori (e anche di Tina Cipollari che di recente ha punzecchiato la coppia con un commento ironico sul loro allontanamento), i due giovani si sono sempre mostrati uniti ed innamorati, tant'è che lei si è trasferita a Roma per iniziare un'immediata convivenza.

Una decina di giorni fa, però, i fan più attenti si sono accorti del gelo che era calato tra Carola e Federico sul web: dallo scambiarsi "like" e parole d'amore, i due sono passati all'ignorarsi facendo allarmare le tante persone che si sono affezionate al loro amore.

Ora è stato l'ingegnere aeronautico ad ufficializzare la separazione dalla studentessa per la quale aveva perso la testa sotto i riflettori, anche se al momento non si conoscono le motivazioni.