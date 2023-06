La produzione de Il Paradiso delle Signore 8 è ufficialmente iniziata. Gli attori sono infatti tornati sul set per le riprese della nuova stagione in partenza a settembre 2023 su Rai 1. Molti membri del cast hanno confermato sui social il ritorno agli studi Videa. Pietro Masotti, Francesca Del Fa, Alessandro Tersigni e tanti altri hanno postato immagini e video in cui si mostravano nei panni dei loro personaggi. La conferma più recente è arrivata da Filippo Scarafia, il volto di Roberto Landi. Nessuna traccia, invece, di Massimo Poggio, interprete di Ezio Colombo.

L'assenza dell'attore e il suo impegno su un altro set sembrano confermare l'uscita di scena del personaggio. Sara così?

Foto dal set de Il Paradiso delle signore 8: Filippo Scarafia immortala cinque colleghi

Le puntate inedite de Il Paradiso delle signore 8 andranno in onda su Rai 1 a settembre 2023. Per sapere cosa accadrà ai personaggi che animano il grande magazzino milanese bisognerà attendere ancora un po'. Tuttavia, le riprese in corso permetteranno ai fan della soap di rimanere aggiornati grazie alla condivisione di foto e video da parte del cast. È accaduto già nei primi giorni di lavorazione, quando alcuni attori hanno pubblicato su Instagram dei post che confermavano la loro presenza sul set.

Uno dei più recenti è di Filippo Scarafia che ha postato nelle storie uno scatto che mostra cinque membri del cast in un momento di pausa. Nella foto si vedono Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) con in mano un copione, mentre chiacchiera con Pietro Masotti (Marcello Barbieri), Emanuel Caserio (seduto, in abito elegante), Elvira Camarrone e Francesca Del Fa (senza la divisa del Paradiso), interpreti rispettivamente di Salvo Amato, la Venere Clara Boscolo e la capocommessa Irene Cipriani.

Poggio assente sul set de Il Paradiso delle signore 8

Tra gli attori tornati sul set per le riprese de Il Paradiso delle signore 8 non figura Massimo Poggio, interprete di Ezio Colombo. Come i telespettatori ricorderanno, nelle ultime puntate della settima stagione l'imprenditore ha ammesso di soffrire per la mancanza della moglie Gloria che ha deciso di lasciare Milano e andare negli Stati Uniti dove vive la figlia Stefania.

Inoltre, l'uomo ha scoperto che la compagna Veronica gli ha mentito ed è responsabile della partenza della capocommessa. L'assenza sia del personaggio nel finale di stagione sia dell'attore sul set delle nuove puntate sembrano confermare, almeno per il momento, l'addio di Ezio Colombo.

Quasi certo l'addio di Ezio: Massimo Poggio impegnato su un altro set

Non è ancora possibile sapere quale scelta abbiano fatto gli sceneggiatori. Ezio potrebbe apparire soltanto nelle prime puntate per poi partire per gli Stati Uniti e ricongiungersi con la moglie Gloria e la figlia Stefania. Colombo però potrebbe anche non apparire: un'ulteriore conferma in tal senso è arrivata dal volto dell'imprenditore, l'interprete Massimo Poggio.

"Sono iniziate le riprese di BFF Best Friends Forever, una black comedy", ha scritto l'attore sul suo profilo Instagram. L'annuncio del suo impegno sul set del lungometraggio con Anna Ferzetti e Ambra Angiolini rende ancora più incerto il suo ritorno nella soap.