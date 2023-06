Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 12 al 16 giugno confermano i rumors dei giorni scorsi. Come prevedibile infatti, la ragazza che bacerà Nunzio è Rossella, anche se i due decideranno di procedere coi piedi di piombo.

In tema di relazioni amorose, si potrà assistere anche al riavvicinamento tra Luca De Santis e Giulia Poggi, mentre Eduardo farà un gesto eclatante per conquistare Clara. Brutte notizie invece per Niko, che dopo aver visto Manuela e Costabile assieme, preferirà fare un passo indietro.

Nasce una nuova coppia?

Nelle prossime puntate di Upas, Ornella (Marina Giulia Cavalli) inizierà a pentirsi della scelta di aver rinunciato al ruolo di primario, mentre Riccardo (Mauro Racanati) avrà modo di rivalersi sulla sua ex superiore. A quanto pare Rossella (Giorgia Gianetiempo) inizierà a vedere il suo fidanzato con occhi diversi: sarà proprio la dottoressa Bruni a fargli notare alcuni suoi difetti.

Nel frattempo Nunzio (Vladimir Randazzo), in un momento di nostalgia, deciderà di richiamare Chiara (Alessandra Masi), ma le cose non andranno come avrebbe sperato.

Queste due vicende, apparentemente scollegate fra loro, faranno da apripista ad una nuova relazione. Le anticipazioni rivelano infatti che Nunzio e Rossella si scambieranno un intenso bacio.

In seguito, entrambi decideranno di non dare peso all'accaduto e di tornare alle proprie vite, ma si renderanno presto conto di provare qualcosa l'una per l'altro.

Un posto al sole: Giulia e Luca sempre più vicini

Giulia (Marina Tagliaferri) e Luca (Luigi Di Fiore) si avvicineranno sempre di più, ma la loro ritrovata complicità finirà per mettere fortemente a disagio Renato (Marzio Honorato).

L'uomo, pur di evitare di assistere alla loro frequentazione, preferirà chiederà ospitalità ad Otello (Lucio Allocca). Lo strano atteggiamento di Poggi non passerà però inosservato a Raffaele (Patrizio Rispo).

Il dottor De Santis dovrà comunque affrontare problemi ben più gravi della gelosia di Renato. L'uomo infatti dovrà fare i conti con tutti i pregiudizi legati alla sua patologia.

Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 giugno: Eduardo fa un gesto sorprendente

Eduardo (Fiorenzo Madonna), sempre più deciso a conquistare il cuore di Clara (Imma Pirone), compirà un gesto eclatante che lascerà la ragazza senza fiato. Al momento però non viene svelato di cosa possa trattarsi.

Nel frattempo Niko (Luca Turco) si renderà conto di provare ancora qualcosa per Manuela (Gina Amarante), tuttavia dopo averla vista felice assieme a Costabile (Antonio Fiore) preferirà farsi da parte.