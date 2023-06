Chi ci sarà nel cast de Il Paradiso delle signore 8? L'appuntamento con la soap opera del pomeriggio di Rai 1 riprenderà regolarmente dal prossimo settembre, con la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta che i protagonisti stanno girando in queste settimane.

Nel cast è confermata la presenza di alcuni volti storici, ai quali si affiancheranno le new entry di questa ottava stagione, tra cui il giovane e promettente attore Danilo D'Agostino.

Arrivano delle new entry nel cast de Il Paradiso delle signore 8: ecco chi ci sarà a settembre

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul cast de Il Paradiso delle signore 8 in programma da metà settembre in poi su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per il debutto del giovane Danilo D'Agostino, noto al pubblico per la sua partecipazione a diversi spot pubblicitari di successo.

L'attore entrerà a far parte del cast di questa ottava stagione così come ha confermato lui stesso sui social, dando appuntamento ai fan per il prossimo settembre, quando assisteremo al suo ingresso nelle dinamiche del grande magazzino milanese.

Ancora top secret, però, il personaggio che interpreterà nella soap opera di Rai 1: molto probabilmente potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico del grande magazzino guidato da Vittorio Conti.

Lorenzo Balducci new entry nel cast de Il Paradiso delle signore 8

E poi ancora, la seconda new entry di questa stagione de Il Paradiso delle Signore, porta il nome di Lorenzo Balducci.

Anche in questo caso, è stato lui stesso a dare l'annuncio sui social, postando una story dal set della soap opera dove attualmente sono in corso le riprese delle nuove puntate in onda da metà settembre.

Diverse le fiction che, nel corso degli anni, lo hanno visto già protagonista sulla rete ammiraglia della tv di Stato, tra cui L'Allieva con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, ma anche I Medici, Provaci ancora Prof con Veronica Pivetti e Questo nostro amore con protagonista Anna Valle.

Queste new entry nel cast de Il Paradiso delle signore si aggiungeranno a quelli che, ormai, sono i volti di spicco della fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1.

Chi ritorna nel cast de Il Paradiso delle signore 8 a settembre

Tra questi figura Vanessa Gravina, l'attrice che veste i panni della contessa Adelaide, la quale tornerà ad essere una delle protagoniste indiscusse della serie, al centro di nuovi intrighi e colpi di scena che non passeranno inosservati.

Spazio anche al ritorno del veterano Roberto Farnesi, alias il commendatore Umberto Guarnieri, che continuerà ad indagare sul conto della contessa per cercare di scoprire il segreto che custodisce.