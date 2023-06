In Terra Amara Saniye non è una persona che si fa mettere i piedi in testa, nonostante non provenga dalla borghesia. Mostrerà il suo carattere forte anche contro Behice, specialmente durante un confronto in cui la signora farà delle illazioni nei suoi confronti e la definirà una "inutile contadina".

Il brutto momento di Behice

Behice si arrabbierà furiosamente con Züleyha, ma per quale motivo? Crederà che l'eredità di Yilmaz, i soldi che il giovane ha guadagnato vendendo le sue proprietà a Hünkar, siano stati nascosti da Züleyha in un terreno che poi la giovane ha ceduto allo Stato per beneficenza.

Soldi poi trovati da Gaffur.

Behice non trascorrerà proprio un bel momento. A causa della sua ingordigia, per quanto riguarda il denaro, e la maleducazione nei confronti della domestiche, Fekeli la manderà via di casa e Müjgan si troverà costretta a trovarle un altro alloggio. L'unico posto gratuito in cui può soggiornare è la piccola villa, la casa situata nella tenuta Yaman, che Yilmaz dopo la sua morte ha lasciato in eredità a Kerem Ali.

Saniye si vendica di Behice

Alcune persone non prenderanno bene il trasferimento della donna in quella casa, soprattutto Saniye, perché a causa della zia Müjgan ha dovuto cacciare dalla piccola villa Gülten e Çetin, freschi di matrimonio. Yilmaz, infatti, aveva lasciato a loro la casa, ma Müjgan non ci ha pensato due volte a cacciarli per riprendersela.

Quando Saniye vedrà Behice rientrare alla piccola villa, anche un po' per vendetta, non farà altro che sbeffeggiarla. "Come sta signora Behice? Volevo congratularmi con lei, ma non credo che questo posto le piacerà", le urlerà Saniye. Behice si farà scivolare addosso queste provocazioni, ma Saniye rincarerà la dose: "La vita va così, non si può sempre vivere nelle dimore dei sultani, imparerai anche a vivere nella piccola villa".

'Scontro a fuoco' tra Saniye e Behice

Behice intanto sarà sempre più arrabbiata per la questione dell'eredità e avrà bisogno di fare una telefonata, ma si renderà conto che qualcuno le ha manomesso la linea telefonica e penserà che sia stata Saniye. Uscirà in giardino per affrontarla: "Cosa hai fatto al mio telefono, sei stata tu vero?

Oggi rompi il telefono e magari domani metterai fuori uso il rubinetto. Stai cercando di infastidirmi con il tuo cervellino?".

Saniye non riuscirà a capire cosa stia dicendo, ma gli insulti di Behice continueranno. A placcare l'ira di Saniye ci penseranno Gülten e Fadik, anche se in realtà non ci riusciranno. "Ti rovinerò donna disgustosa", le dirà Saniye e Behice le risponderà per le rime: "Fai attenzione a come parli con me, sei solo una contadina inutile". Behice se ne andrà, ma le liti nella tenuta Yaman saranno solo all'inizio.