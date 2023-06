Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Adelaide, la quale si ritroverà a dover affrontare nuovi colpi di scena legati alla sua vita sentimentale.

Le anticipazioni rivelano che la contessa sarà impegnata con Marcello ma, al tempo stesso, non si esclude che possa ritrovarsi a fare i conti con una sonora batosta.

Adelaide al centro della soap: cosa succede ne Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che la contessa continuerà ad essere una delle protagoniste indiscusse della seguitissima soap opera pomeridiana, costantemente al centro dell'attenzione e delle dinamiche con i suoi intrighi, le passioni e i colpi di scena.

In queste nuove puntate previste dal prossimo settembre su Rai 1, Adelaide si ritroverà a dover prendere in mano le redini del grande magazzino che sta gestendo con Vittorio Conti e cercare di far fronte all'arrivo della concorrenza spietata rappresentata dalla nuova Galleria Moda Milano, guidata da Tancredi e Umberto.

La contessa terrà banco anche per la sua storia d'amore con Marcello: Adelaide ha completamente perso la testa per il giovane Barbieri e, in questa nuova stagione della soap, dovrà impegnarsi a recuperare la sua fiducia.

Marcello in crisi con Adelaide ne Il Paradiso 8?

Marcello, infatti, nutre un po' di dubbi nei confronti di Adelaide, soprattutto dopo quella sparizione nel nulla di diverse settimane che l'aveva portata a far perdere misteriosamente le sue tracce.

La donna, di punto in bianco, non ha dato sue notizie ai familiari compreso lo stesso Marcello che si è messo subito all'opera per cercare di scoprire cosa fosse successo e il perché di questa sparizione nel nulla.

E, dopo il rientro in città, Marcello si è mostrato ancora scettico nei confronti della donna, complice anche il riavvicinamento che in quei mesi c'era stato con la su ex storica Ludovica.

Adelaide potrebbe soffrire per amore ne Il Paradiso delle signore 8

Cosa succederà adesso a settembre? Le anticipazioni rivelano che Adelaide dovrà fare i conti con la crisi di Marcello, dato che il ragazzo non nasconderà il fatto di aver perso fiducia nei confronti della sua amata.

E, a tal proposito, non si esclude che il giovane Barbieri possa deludere del tutto la donna: il sospetto, infatti, è che Marcello possa decidere di chiudere la relazione con Adelaide [VIDEO] e in tal modo voltare pagina definitivamente.

Un ritorno di fiamma tra Ludovica e Marcello getterà nello sconforto la contessa? Lo scopriremo dal prossimo settembre su Rai 1.