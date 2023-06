Mancano circa due mesi e mezzo al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello. Nel corso di un'intervista che ha rilasciato lo scorso 28 giugno, Alfonso Signorini ha confermato che la nuova edizione del reality che conduce debutterà a metà settembre e proporrà ai telespettatori molte novità. Il padrone di casa del format Mediaset ha fatto sapere che il cast di quest'anno sarà un mix tra personaggi molto famosi e gente comune, un mix che potrebbe riavvicinare il pubblico alla trasmissione dopo anni dedicati solo ai vip.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello

Accantonate le "scaramucce" tra Antonella ed Edoardo del Grande Fratello Vip 7, i fan si stanno preparando a quello che accadrà dopo l'estate: tra meno di tre mesi, infatti, inizierà una nuova edizione del reality-show più chiacchierato della televisione italiana.

Alfonso Signorini ha rilasciato un'intervista a Turchese Baracchi e ha dato qualche anticipazione su quello che succederà dopo le vacanze su Canale 5, partendo dal periodo in cui è previsto il debutto della trasmissione che condurrà per il quarto anno consecutivo.

"Cominciamo a metà settembre", ha esordito il padrone di casa del format Mediaset che, salvo cambi di programma stabiliti dalla rete, dovrebbe partire lunedì 18.

In merito alla durata del prossimo GF (che non dovrebbe essere più solo Vip), il presentatore ha detto: "Sarà un'edizione più breve, non lunga 7 mesi come quella dell'anno scorso".

Spoiler sui concorrenti del Grande Fratello

Lo scorso 28 giugno, poi, Signorini ha confermato un'altra indiscrezione che ha fatto il giro della rete in questi mesi, quella sul cast che animerà le puntate della nuova edizione.

"Sarà un mix tra nip e vip", ha fatto sapere Alfonso a meno di tre mesi dal debutto del Grande Fratello su Canale 5.

In merito alle celebrità che varcheranno la soglia della porta rossa il 18 settembre, il conduttore ha spiegato: "Saranno veri vip, facce note. La gente non dovrà chiedersi chi è".

I personaggi famosi che accetteranno di partecipare al reality Mediaset, però, convivranno con sconosciuti alla prima esperienza davanti alle telecamere.

"I nip saranno i vicini di casa, come un ciabattino di Arezzo al quale ho già fatto il provino. Lui ha solo 1200 follower ed è molto bello", ha spiegato il direttore di Chi alla giornalista Baracchi.

Sulla scia di quanto è accaduto la scorsa primavera, quando Mediaset ha chiesto un ridimensionamento del format e del comportamento dei suoi concorrenti, nella nuova edizione non ci saranno influencer o pseudo vip in cerca di fama: "Non vogliamo né star del web né dei social".

Chi entrerà nella casa del Grande Fratello

Tra le anticipazioni che ha dato l'altra sera sulla prossima edizione del Grande Fratello, Signorini non ha fatto i nomi dei personaggi famosi che ha provinato e che a a metà settembre potrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia.

Il presentatore Mediaset, però, ha assicurato che i vip che varcheranno la porta rossa saranno conosciutissimi e che nessuno di loro è una star dei social network.

Per quanto riguarda i concorrenti nip, sono ancora in corso i casting per scegliere quelli che dovranno convivere con le celebrità scelte sia da Alfonso che dagli autori del reality-show.

"Sarà interessante vedere come si relazioneranno, e magari capire se possono nascere storie d'amore", ha concluso il conduttore.

La prima puntata del nuovo GF è attualmente fissata per lunedì 18 settembre, giorno in cui inizierà un'edizione più breve ma sempre incentrata sulle storie degli inquilini e sui sentimenti che potrebbero sbocciare tra le mura di Cinecittà.