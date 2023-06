Tempesta d'amore viene mandato in onda tutti i giorni dalle 20 alle 20:30 su Rete 4. Le anticipazioni della soap tedesca ambientata a Vagen nell'Alta Baviera delle puntate trasmesse dal 1 al 7 luglio, riportano che Robert dichiarerà di essere innamorato di Lia, dopo aver compiuto un gesto molto affettuoso. Colpo di scena per i fan di Tempesta d'amore: Henning scoprirà che sarebbe Paul il colpevole della scomparsa di sua sorella Manuela. Il ragazzo però subirà un incidente prima di recarsi da Constanze per raccontarle la sua presunta verità.

Robert confessa di provare sentimenti per Lia

Le trame bavaresi della soap opera di Rete 4 creata dalla produttrice cinematografica Bea Schmid, raccontano che negli episodi dal 1 al 7 luglio Robert cerca stupire Lia con un gesto romantico per distrarla dalla rivale Ariane. Organizza, infatti, una gita in carrozza a due, ma purtroppo qualcosa non va per il verso giusto e i due vengono separati. Mentre si cercano a vicenda, Lia si ritrova accerchiata da diversi cinghiali che tentano di minacciarla. Tuttavia, Robert giunge in tempo per riuscire metterla in salvo, dimostrando di essere una persona valorosa e senza alcun timore. Infine, il ragazzo si mette in ginocchio davanti alla giovane Lia per confessarle i suoi sentimenti.

Il compleanno di Henning e i primi sospetti su Paul

Henning compie gli anni e per il suo compleanno le amiche Josie e Constanze le hanno preparato una torta. Josie però accusa Constanze di aver disfatto il dolce, ma quest'ultima si difende affermando che si è trattato di un imprevisto. Henning però decide di non celebrare il suo compleanno, poiché è ancora profondamente toccato dalla scomparsa della sua amata sorella Manuela.

Paul, afflitto dai sensi di colpa, cerca conforto e consigli dall'amico Christoph. Il loro dialogo, però, non passa inosservato e qualcuno ascolta di nascosto le dichiarazioni di Paul. Quest'ultimo infatti avrebbe confidato all'amico di aver commesso un errore, che potrebbe aver causato la morte di Manuela.

Paul possibile colpevole della morte di Manuela ed Henning rischia la vita

Henning infine è provato ed incredulo quando viene a conoscenza che Paul potrebbe aver causato la morte della sorella Manuela. Dopo una lite piuttosto accesa con il giovane, Henning decide di raccontare la sua verità a Constanze. Tuttavia, prima che possa recarsi dall'amica, il ragazzo rimane coinvolto in un terribile incidente che mette a repentaglio la sua vita. Il destino di Henning è appeso a un filo.