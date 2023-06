Crollano gli ascolti del pomeriggio di Rai 1 senza Il Paradiso delle signore. L'appuntamento con la soap opera italiana ha salutato il suo affezionato pubblico lo scorso maggio, quando sono andate in onda le puntate conclusive della settima stagione.

E, al suo posto, c'è stato spazio per il ritorno della soap opera spagnola Sei Sorelle, che in daytime non sta ottenendo lo stesso successo, fermandosi a risultati d'ascolto ben al di sotto delle più rosee aspettative.

Crollano gli ascolti di Rai 1 senza Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, gli ascolti dell'ultima stagione de Il Paradiso delle Signore sono stati a dir poco eccezionali.

La soap ha chiuso la stagione con una media di spettatori che ha sfiorato la soglia dei due milioni al giorno e punte di share che hanno raggiunto anche il 24% durante la messa in onda.

Un grande successo per la soap italiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, già confermata per l'ottava stagione che andrà in onda da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

In queste settimane si stanno svolgendo le riprese dei nuovi episodi ma, per tutta l'estate, al posto della soap italiana ci sarà spazio per la messa in onda di Sei Sorelle, la soap spagnola che non sta ottenendo grandi numeri in daytime.

Sei Sorelle fa flop nel pomeriggio di Rai 1 al posto de Il Paradiso delle signore

Gli ascolti di Sei Sorelle, infatti, sono ben al di sotto delle più rosee aspettative: la media attuale risulta essere inferiore alla soglia del milione di spettatori, con uno share compreso tra l'11 e il 13%.

Numeri decisamente inferiori a quelli registrati dal Paradiso delle signore, che hanno fatto crollare gli ascolti della fascia oraria che va dalle 16 alle 17.

Dal 21-22% di media del Paradiso delle signore, la Rai è passata all'11-13% della soap opera spagnola: un crollo di circa dieci punti percentuali, che ha permesso alla rete Mediaset di guadagnare pubblico e spettatori.

La Rai punta su Don Matteo: niente repliche de Il Paradiso delle signore

Sta di fatto che, alla luce di questo crollo ascolti con Sei Sorelle, in tanti avevano chiesto di poter vedere le repliche delle vecchie stagioni de Il Paradiso delle signore.

Numerosi fan social, infatti, quest'estate speravano di vedere le puntate delle stagioni precedenti della soap, così da poter fare un tuffo nel passato e rivivere le emozioni delle storie d'amore che hanno contrassegnato le vecchie stagioni.

Ciò, però, non accadrà: gli spettatori de Il Paradiso delle signore non saranno accontentati, dato che dal mese di luglio, ci sarà spazio per le repliche di Don Matteo in daytime.

La fiction con Terence Hill occuperà la fascia oraria che va dalle 14 alle 16, dopodiché ci sarà spazio sempre per Sei Sorelle in prima visione assoluta, fino a metà settembre.