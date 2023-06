La Rai crolla negli ascolti senza Il Paradiso delle signore in daytime. La soap opera italiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina è diventato uno degli appuntamenti più apprezzati e amati dal pubblico della rete ammiraglia e, in queste settimane in cui non ci sono le nuove puntate, gli ascolti di quella fascia oraria ne stanno risentendo moltissimo.

In tanti chiedono alla Rai di poter riproporre le repliche delle passate stagioni della soap opera, così come accadeva fino a qualche anno fa durante la stagione estiva.

La Rai perde ascolti senza Il Paradiso delle signore in daytime

Nel dettaglio, dopo la sospensione de Il Paradiso delle Signore in prima visione assoluta, la Rai ha scelto di puntare nuovamente su Sei Sorelle, la serie iberica che in queste settimane estive non sta ottenendo grandi ascolti in daytime.

Più volte la soap è crollata sotto il muro del milione di spettatori e, un dato particolarmente negativo, è stato registrato nella giornata del 22 giugno, quando la puntata di Sei Sorelle è stata vista da una media di 860 mila spettatori in daytime con appena il 12% di share.

Un dato decisamente flop per questa serie che, in estate, avrebbe dovuto cercare di mantenere gli stessi ascolti de Il Paradiso delle signore.

La media della soap opera con Vanessa Gravina, quest'anno, è stata di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno con punte che hanno superato i due milioni e oltre il 23% di share.

La richiesta dei fan de Il Paradiso delle signore alla Rai

Insomma, un vero e proprio crollo per gli ascolti del pomeriggio di Rai 1, che stanno risentendo moltissimo l'assenza della fortunata soap opera italiana.

E, a tal proposito, numerosi fan chiedono alla Rai di tornare a puntare sulle repliche della soap anche durante il periodo estivo, come accadeva fino a qualche anno fa.

"Perché non ci fanno vedere le repliche delle stagioni precedenti de Il Paradiso delle signore in estate? Sei Sorelle è davvero inguardabile", ha commentato un utente social.

'Dateci le repliche del Paradiso delle signore', i fan intervengono

"Questa estate potevano mandare in onda le prime stagioni del Paradiso, quando ancora andava in onda in prima serata", ha scritto ancora qualcun altro.

"Dateci le repliche del Paradiso, molto meglio di Sei Sorelle, che ha già stufato e gli ascolti lo dimostrano chiaramente", ha commentato un altro spettatore social della soap.

Al momento, però, nonostante le richieste dei fan, la Rai continua a puntare sulla messa in onda inedita di Sei Sorelle, mentre vanno avanti le riprese dell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore, che sarà trasmessa a partire dal prossimo settembre nella fascia pomeridiana.