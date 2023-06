Cambio di programmazione di Terra Amara che dal 24 giugno 2023 perde una puntata del weekend, tra le più seguite dai telespettatori.

La modifica alla messa in onda della soap opera continuerà per tutta l'estate. A settembre, Terra amara torna invece alla consueta programmazione, che proseguirà per buona parte del 2024, quando ci sarà il gran finale.

Cambia la programmazione di Terra amara per l'estate

Terra amara riscuote un grandissimo consenso da parte del pubblico Mediaset sin dalla messa in onda della prima puntata. Gli episodi della soap opera turca sono disponibili anche in streaming e in replica su Mediaset Infinity.

Non sono rare le modifiche alla sua messa in onda, l'ultima in concomitanza con la morte di Silvio Berlusconi. Tuttavia, il cambio di programmazione che entrerà in vigore da sabato 24 giugno sarà piuttosto lungo, poiché interesserà i mesi estivi. Da settembre, invece, le puntate dovrebbero tornare al consueto orario, sia nei giorni feriali che nel weekend.

Terra amara cambio messa in onda giugno 2023

Nel mese di giugno 2023 sono state diverse le modifiche alla soap Terra amara. In primis, l'inizio delle puntate fissato alle 15:00 il sabato e la domenica e non alle 14:50. Inoltre, a differenza degli anni precedenti, non è prevista la super puntata serale come era invece successo per Il Segreto e Una Vita.

Una decisione inaspettata, questa, da parte dei vertici Mediaset, visti gli ottimi ascolti.

Il pubblico non sarà di certo contento nel sapere che da sabato 24 giugno 2023 ci sarà un'altra modifica che riguarda la trasmissione di Terra amara su Canale 5: verrà infatti sospesa la puntata del sabato pomeriggio. Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda l'appuntamento della domenica con la soap opera turca.

Le anticipazioni di Terra amara di giugno 2023

Che cosa succederà nelle prossime puntate della soap su Canale 5 a giugno? Zulyeha uscirà dal carcere grazie a Hunkar, che convincerà Demir a ritirare la denuncia. Una volta alla villa, la poverina verrà però trattata come una cameriera. Nel frattempo, Behice manipolerà Mujgan dicendole che Zuleyha sarà la causa della sua rovina.

La dottoressa perderà la testa e così attirerà la rivale in un bosco, mettendola in una situazione di pericolo. A salvarla sarà Demir mentre Mujgan sarà arrestata e finirà in prigione con l'accusa di tentato omicidio. A gran sorpresa, sarà la stessa Zuleyha a dichiarare di aver tentato di togliersi la vita, deresponsabilizzando così Mujgan. Il piano della furba Altun sarà quello di calmare le acque, così da tentare per l'ennesima volta la fuga con il suo amore Yilmaz. Il destino non sarà però clemente con loro.