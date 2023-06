Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma dal prossimo settembre su Canale 5, potrebbero rivelarsi dense di colpi di scena in primis per l'evolversi del rapporto tra Marco e Stefania.

I due si sono ritrovati a prendere due strade differenti dopo che, il loro amore, sembrava essere destinato al "per sempre".

E, come se non bastasse, Marco si è lasciato andare con al sua ex Gemma, al punto che la donna ha scoperto poco dopo di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

La nuova vita di Marco ne Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il paradiso delle signore 8 rivelano che Marco si ritroverà a dover fare i conti con la sua nuova vita.

Il giornalista ha scoperto che sarebbe diventato padre per la prima volta, dopo che Gemma ha scelto di uscire allo scoperto definitivamente e confessare così la notizia della gravidanza, che ha provato a celare per diverso tempo.

Marco e Gemma, quindi, diventeranno genitori per la prima volta e questo lieto evento segnerà, per sempre, la fine della storia d'amore tra il giornalista e la sua ex Stefania, che ormai si è stabilita in America.

Stefania potrebbe ritornare nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso 8

Eppure, nel corso delle nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, non si esclude che Stefania possa rimettere piede in città a distanza di un po' di tempo.

La ragazza, infatti, potrebbe tornare per qualche tempo assieme a sua madre Gloria, per far visita a papà Ezio che da poco ha intrapreso una nuova attività imprenditoriale, con l'apertura della sua prima fabbrica.

E, questo ritorno di Stefania, potrebbe non passare inosservato proprio per un possibile confronto diretto con il suo ex Marco.

I due ex potrebbero ritrovarsi così "faccia a faccia" e costretti ad affrontarsi dopo che le loro vite hanno intrapreso percorsi differenti.

Scontro in arrivo tra Stefania e l'ex Marco nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Stefania potrebbe essere "amareggiata" e a tratti delusa dal comportamento di Marco visto che, poco dopo la loro crisi e il rientro a Milano per qualche giorno, si è dato subito da fare con la sua ex Gemma.

La venere, quindi, potrebbe avere il dente avvelenato non solo nei confronti del giornalista ma anche della sua sorellastra.

Insomma, quello tra Marco e Stefania potrebbe essere un confronto-scontro che non passerebbe inosservato in queste nuove attesissime puntate della soap opera del pomeriggio di Rai 1, leader indiscussa dal punto di vista auditel, con una media di spettatori che arriva a superare il muro dei due milioni di fedelissimi e picchi del 25% di share contro la concorrenza Mediaset.