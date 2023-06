Nuovi intrighi attendono i fan di Terra amara che, nella settimana dal 3 al 9 luglio vedranno venire alla luce due verità tenute a lungo nascoste. Intanto si scoprirà che Hatip ha ucciso Cengaver, inoltre Yilmaz saprà che Adnan è il figlio suo e di Zuleyha. Quest'ultima, però, cercherà di impedirgli di portare via il bambino, minacciando persino di gettarsi dal balcone.

Quando le acque si placheranno, Zuleyha ritornerà a casa e riabbraccerà i figli. E mentre Altun sarà pronta a riprendere in mano le redini della propria vita, Yilmaz accuserà la moglie di aver attentato alla vita di Zuleyha, ma Fekeli fornirà un alibi a Mujgan.

Intanto ben presto Hatip avrà un finale tragico, visto che morirà inaspettatamente.

Anticipazioni Terra amara dal 3 al 9 luglio

Il segreto dell'omicidio di Cengaver verrà alla luce in questa settimana di Terra Amara e non avrà esito positivo per l'assassino: Hatip, infatti, morirà.

Tutto avrà inizio quando Gaffur sarà messo al corrente della grande verità e deciderà di approfittarsene per vendere il suo silenzio. Deciso a chiudere la bocca per sempre al suo ricattatore, Hatip gli punterà contro un'arma da fuoco. Ne seguirà una colluttazione che farà partire un colpo indirizzato al marito di Naciye. Nel frattempo quest'ultima, ferita dalla richiesta di divorzio avanzata dal marito, non esiterà a denunciarlo in questura per l'omicidio di Cengaver.

Ma poco dopo la donna verrà a sapere che Hatip ha perso la vita. La notizia giungerà al cospetto di Demir, spingendolo a lasciare Zuleyha sola in ospedale.

Nessuno saprà chi abbia ucciso Hatip, ma i sospetti della gente cadranno principalmente sugli uomini di Ankara. Anche un pastore la penserà così, in quanto testimonierà di aver visto il defunto marito di Saniye litigare con quella gente.

Zuleyha rivela tre grandi verità a Yilmaz

Hunkar incontrerà l'amante del defunto Adnan e scoprirà che ora Sevda le ha rubato persino l'amore del figlio. Ferita nel profondo, la donna prometterà a Zuleyha di supportarla in ogni cosa, chiedendole perdono. Sarà così che nuora e suocera diverranno amiche e alleate.

Appena suo marito Demir la lascerà sola, Zuleyha coglierà al volo l'opportunità per parlare con Yilmaz e rivelargli finalmente che Adnan è suo figlio.

Fra le altre cose, Altun rivelerà anche i soprusi subiti da Demir e di come Mujgan abbia attentato alla sua vita.

Terra Amara, spoiler al 9 luglio: Zuleyha minaccia di buttarsi dal balcone

Una volta appreso che Adnan è suo figlio, Yilmaz vorrà riprenderselo, ma Zuleyha sarà pronta a buttarsi dal balcone dell'ospedale pur di impedirglielo. Demir assisterà alla scena e si fionderà dalla moglie per paura di perderla. In seguito alla vicenda, Altun si dirà pronta a rimettersi in carreggiata e chiederà aiuto a Gulten.

Tutto ciò non basterà a placare le intenzioni di Yilmaz, il quale arriverà ad intrufolarsi in casa Yaman per uccidere Hunkar. Ma quando l'uomo vedrà Adnan, si intenerirà e desisterà nell'intento.

Ritornata a casa, finalmente Zuleyha si riconcilierà con i figli e aiuterà Yilmaz a trascorrere del tempo con Adnan. Akkaya sarà a dir poco furibondo con Mujgan e non esiterà a colpevolizzarla per aver cercato di uccidere l'unica donna che ama, ma suo padre Fekeli la coprirà dicendo che quel giorno si trovasse a casa con Karem Ali e la zia Behice.