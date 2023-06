La soap opera La Promessa prosegue la sua programmazione su Canale 5 e, con tutta probabilità, continuerà anche nei prossimi mesi, visti gli alti ascolti.

Nelle prossime puntate Jana continuerà a credere che Curro sia suo fratello che cerca da tanto tempo e i suoi sospetti si riveleranno fondati. Nel frattempo, continueranno i problemi economici per la famiglia del marchese, tanto che Cruz arriverà a vendere un prezioso gioiello per pagarsi la festa di compleanno. Leonor e Mauro ufficializzeranno invece la loro relazione [VIDEO].

Anticipazioni La Promessa: Jana crede che Curro sia suo fratello

Nel dettaglio, nelle nuove puntate de La Promessa che andranno in onda Jana continuerà a seguire il suo istinto e vorrà parlare a quattr'occhi con Curro. Il giovane, tuttavia, manterrà il suo atteggiamento irriverente gettandole addosso un vassoio e costringendola a scusarsi con lui. Nonostante ciò, Jana non smetterà di essere convinta che sia proprio lui il suo fratellino scomparso molto tempo fa.

Non accenneranno a migliorare i problemi economici a casa Lujan e Cruz sarà affranta dall'idea di non festeggiare il suo compleanno in modo sfarzoso. Deciderà così di vendere di nascosto una spilla di famiglia molto preziosa per pagarsi il ricevimento.

Leonor invece si farà coraggio e parlerà con suo padre, chiedendogli di poter ufficializzare la sua relazione con Mauro, ma temerà una reazione avversa.

Anticipazioni prossime puntate: Curro non trattiene il suo odio per Jana

Ci saranno un bel po' di svolte nelle prossime puntate de La Promessa. Dopo lo spiacevole episodio del vassoio, Curro esploderà ancora di rabbia nei confronti di Jana, aggredendola nella serra: come mai la odia così tanto?

Proprio quando Curro starà per colpire Jana, Manuel riuscirà a fermarlo, proteggendo così la ragazza della quale si è perdutamente innamorato. Nel frattempo, alla villa non è ancora rientrata Pia, che si è assentata per interrompere la sua gravidanza.

Una scelta che Pia ha dovuto fare per cause di forza maggiore, visto che, in caso contrario, sarebbe stata licenziata.

Jana scopre che Curro è suo fratello grazie all'angioma

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Curro si scuserà a malincuore con Jana che ne sarà molto contenta. Da lì a poco, vedrà finalmente confermare i suoi sospetti.

Mentre Cruz è impegnata a festeggiare il suo compleanno, scoppierà un incendio nell'hangar e Curro rischierà di essere avvolto dalle fiamme. In quel momento arriverà Jana, che lo salverà prima che sia troppo tardi. La giovane noterà sulla schiena di Curro il suo stesso angioma e così avrà la prova regina del fatto che sia suo fratello.