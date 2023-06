il doppio episodio di Un posto al sole, andato in onda giovedì 15 giugno, ha regalato moltissime emozioni agli spettatori, dal bacio tra Nunzio e Rossella alla sfuriata di Marina che ha deciso di cacciare di casa Roberto.

L'attenzione si è spostata su questi due eventi lasciando in secondo piano una sequenza molto significativa destinata ad avere un fortissimo impatto sulle trame future. In un brevissimo passaggio si vede infatti Ida arrivare a Napoli, proprio un attimo prima che Lara parta in taxi, destinazione porto. Se la giovane polacca decidesse di andare a Palazzo Palladini, troverebbe Marina.

Ma cosa succederebbe a quel punto? A seguire proveremo a dare una risposta in virtù delle prossime anticipazioni.

Un posto al sole, anticipazioni: Ida è cambiata

Dopo tutto quello che ha passato, risulta davvero impensabile che Ida (Marta Anna Borucinska) deciderà di tornare in Polonia. Del resto le anticipazioni confermano che la ragazza sarà determinata a riprendersi suo figlio e lo reclamerà con tutte le sue forze. La volontà di riabbracciare Tommy restituirà agli spettatori un'immagine di Ida molto diversa dalla giovane timida e impacciata che era sembrata al primo incontro con Lara. La ragazza apparirà molto più sicura di sé e risulterà quindi un'avversaria temibile per Lara, che vedrà nuovamente a rischio tutti i suoi sogni.

Al momento la ragazza non è riuscita a incontrare Lara (Chiara Conti), ma presto le cose potrebbero cambiare e la fortuna potrebbe voltare le spalle a Martinelli.

Marina pronta a vendicarsi

Le anticipazioni rivelano che Lara partirà per Ischia dove avrà modo di godersi anche Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) tutto per sé, anche se solo per un giorno.

Di Marina (Nina Soldano) si sa invece che inizierà una guerra legale, senza esclusione di colpi, contro suo marito, in cui arriverà a ingaggiare Alberto (Maurizio Aiello).

Questa scelta sarà dettata dalle indubbie doti dell'avvocato Palladini, ma anche dalla volontà della donna di fare uno sgarbo al marito, rivolgendosi a un suo nemico storico.

Un posto al sole: Lara potrebbe fare del male ad Ida

Lara vedendo la possibilità di perdere tutto elaborerà una strategia per sbarazzarsi di Ida. Le anticipazioni purtroppo non svelano altro, anche se sembra palese che la giovane sia in pericolo.

Quanto a quest'ultima va detto che ha i soldi che le ha dato Lara, quindi dovrebbe riuscire a trovare una sistemazione, mentre risulta probabile anche se non certo che, presto o tardi incrocerà qualche protagonista della schiera dei buoni di Upas. In ogni caso lo scenario più interessante si verificherebbe qualora Ida decidesse di andare a Palazzo Palladini per parlare con Ferri. Se la ragazza dovesse fare questa scelta ad aspettarla non troverebbero però Roberto ma Marina.

Un incontro tra le due donne risulterebbe decisamente interessante ai fini della trama: l'imprenditrice potrebbe infatti prendere la giovane sotto la sua protezione e usarla per vendicarsi della sua rivale.

Detto questo, c'è una curiosità interessante e decisamente inaspettata che trapela dalla anticipazioni. A quanto pare infatti ci sarà l'ennesimo ritorno di fiamma tra Marina e Roberto. Quindi c'è ancora speranza per chi vorrebbe vedere i due tornare insieme, anche se c'è la possibilità che questo momento di passione rappresenti una sorta di addio.