Dopo un anno di assenza, Temptation Island e Filippo Bisciglia sono tornati su Canale 5 ieri sera e andranno in onda ogni lunedì fino alla fine di questa avventura della durata di 21 giorni, durante i quali il pubblico potrà assistere alle dinamiche amorose delle sette coppie concorrenti.

Le coppie scelte per questo Temptation Island 2023 hanno solo due cose in comune: non sono sposate e non hanno figli insieme. Hanno però storie e caratteri variopinti che, fin dalla prima puntata, hanno già destato curiosità e interesse.

Giuseppe e Gabriela: l'american boy e la sua ragazza

Una delle coppie ad aver destato maggiormente l'interesse del pubblico di Temptation Island 2023 è quella formata da Gabriela e Giuseppe, che su un sito di incontri si faceva chiamare american boy. Sono due ragazzi originari di Scafati, in provincia di Salerno, e stanno insieme da sette anni.

Se già le anticipazioni avevano lasciato intendere l'unicità di questa coppia, la prima puntata è riuscita a mettere in luce tutte le fragilità del rapporto tra i due fidanzati, con Giuseppe particolarmente gesolo.

Le altre coppie concorrenti di Temptation Island 2023

Le coppie concorrenti sono sette e, oltre a Giuseppe e Gabriela, il pubblico ha già cominciato a conoscerle.

Davide e Alessia stanno insieme da undici anni, ma con problemi di fiducia dovuti principalmente al tradimento di lei. La coppia decide di partecipare a Temptation Island 2023 per capire se la relazione può ancora essere salvata nonostante tutto: nella prima puntata, lei ha flirtato con uno dei tentatori, mostrandogli una lettera scritta da un'amica, e lui ha destato l'incredulità dei compagni d'avventura quando ha raccontato che per un anno e mezzo ha saputo del tradimento della sua ragazza, senza però dire nulla.

Perla si è trasferita a Rieti per amore di Mirko, e lamenta un rapporto che, superati i primi tempi, si rivela di giorno in giorno sempre più noioso e insoddisfacente. Mirko nella prima puntata non ha negato questi problemi, ma ha anche detto che il responsabile non è solo lui. Mirko è già entrato nel cuore del pubblico per i suoi modi dolci e pacati.

Manu e Isabella sono innamorati, ma lui dà la colpa della loro infelicità alle differenze sociali ed economiche che li dividono: lei vive in centro a Milano ed è nata in una famiglia agiata, lui no. Già durante la prima puntata di Temptation Island 2023, il pubblico ha potuto assistere alla prima richiesta di falò avanzata proprio dalla ragazza.

Manuel e Francesca hanno vissuto due anni e mezzo di relazione interrotti cinque volte da rotture volute da lui, che non ha capito se lei possa davvero essere la donna della sua vita. Il ragazzo promette, al termine dei 21 giorni, grossi cambiamenti e una crescita del rapporto oppure una separazione netta e definitiva. Lei ha invece rivelato alle compagne d'avventura di non essere in grado di lasciarlo, anche se la fa soffrire, e che spera che in questa avventura succeda qualcosa in grado di sbloccarla.

Daniele e Vittoria stanno insieme da quattro anni, la loro relazione è resa difficile da frequenti discussioni che spesso li portano a dormire in camere separate. Il motivo è sempre lo stesso: lei desidera un figlio [VIDEO], ma lui non ritiene ci siano i presupposti per un passo tanto importante.

Federico e Alessandra sono due triestini che fanno coppia da tre anni, ma non potrebbero essere più diversi: lei sogna matrimonio e famiglia, mentre lui durante la prima puntata ha rivelato di non essere innamorato, e di non essere stato nemmeno geloso quando Alessandra si è avvicinata a uno dei tentatori, Lollo.

Queste sono le coppie concorrenti di Temptation Island 2023: tante personalità, sogni e speranze differenti che promettono falò e confronti imperdibili e che, dopo una sola puntata con oltre il 26% di share, hanno già scatenato il web con meme e post da migliaia di condivisioni. Ci sono stati anche i primi commenti e apprezzamenti da parte di alcuni volti noti di un altro format di successo: Roberta di Uomini e donne ha commentato Manuel, il fidanzato di Isabella.