Maria De Filippi in vacanza dopo il lutto che, quest'anno, ha letteralmente stravolto la sua vita. La conduttrice di Uomini e donne e C'è posta per te ha scelto di staccare la spina per qualche giorno, concedendosi un soggiorno in Sardegna, dove in queste settimane si sono svolte le riprese di Temptation Island.

Pur non figurando tra gli autori del reality show estivo di Canale 5, Maria De Filippi era comunque presente sul set e ha tenuto sotto controllo la situazione, occupandosi così della buona riuscita del programma, leader indiscusso degli ascolti estivi Mediaset.

Dopo il lutto, Maria De Filippi si concede qualche giorno di vacanza e relax

Nel dettaglio, Maria De Filippi ha interrotto la sua stagione televisiva a metà maggio, dopo aver affrontato un periodo difficile, segnato dalla morte del suo amato Maurizio Costanzo.

Lo scorso febbraio, la conduttrice e in generale il mondo del piccolo schermo, è rimasto scioccato dalla notizia della morte del giornalista.

Un dolore per Maria De Filippi che, in quel momento, ha potuto contare sull'affetto e il sostegno dei suoi collaboratori più cari, del figlio Gabriele e del vice-presidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, presente al suo fianco nel giorno dei funerali.

Prima estate per Maria De Filippi senza Maurizio Costanzo

Terminata la stagione televisiva in video, Maria De Filippi si è concessa delle giornate di relax, come testimoniano le immagini apparse su diversi settimanali, che ritraggono la conduttrice in alcune spiagge della Sardegna, dove si è concessa delle ore tutte per sé.

Maria De Filippi si mostra da sola in quella che è la prima estate della sua vita senza l'amato Maurizio Costanzo: le immagini mostrano la conduttrice mentre si gode il sole, in solitudine, quasi a cercare un po' di pace e tranquillità dopo un ultimo periodo decisamente turbolento della sua vita.

Si avvicina la nuova stagione tv: tanti impegni per Maria De Filippi su Canale 5

Tuttavia, l'estate della conduttrice non sarà dedita solo alle vacanze, dato che la conduttrice continuerà a lavorare alacremente alle sue trasmissioni.

Da metà luglio, ad esempio, sono previste le prime registrazioni della nuova stagione di Tu si que vales, lo show del sabato sera autunnale di Canale 5, in onda da settembre in poi.

Tra le novità di questa edizione spicca l'uscita di scena di Belen Rodriguez dalla conduzione e l'arrivo di Luciana Littizzetto nel parterre di giurati.

Intanto vanno avanti i casting per la scelta dei prossimi concorrenti di Amici 23, il talent show che tornerà in onda da metà settembre in televisione. Da fine agosto, invece, sono previste le nuove registrazioni di Uomini e donne.