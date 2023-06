Terra Amara continua con puntate ricche di emozioni su Canale 5 e le anticipazioni di mercoledì 5 luglio annunciano nuovi colpi di scena.

Dopo aver appreso da Zuleyha che Adnan è suo figlio, Yilmaz sarà pieno di rabbia e di dolore. L'uomo si dirigerà a villa Yaman con l'intenzione di far pagare ad Hunkar tutto il male che ha fatto a lui e a Zuleyha. Yilmaz sarà deciso a togliere la vita alla matriarca, ma il piccolo Adnan sconvolgerà i suoi piani. Il bambino si avvicinerà a lui e sarà una grande emozione abbracciarlo per la prima volta come padre e figlio.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz sconvolto dopo aver scoperto che Adnan è suo figlio

Le anticipazioni di Terra amara di mercoledì 5 luglio raccontano che Zuleyha capirà di non poter più nascondere il suo segreto a Yilmaz. La donna chiamerà Akkaya in ospedale e gli confesserà che Adnan è suo figlio, scatenando in lui una grande delusione. L'uomo non sopporterà il fatto di essere stato tenuto all'oscuro di tutto, ma la disperazione di Zuleyha che minaccerà persino di buttarsi dal balcone lo farà calmare. La moglie di Demir spiegherà a Yilmaz di essere stata più volte sul punto di dirgli tutto, ma il timore di una reazione esagerata da parte di suo marito l'ha sempre fatta tirare indietro. All'arrivo di Demir, Yilmaz lascerà l'ospedale, ma sarà ancora pieno di rabbia.

Anticipazioni puntata di mercoledì 5 luglio: Hunkar in pericolo

La puntata di mercoledì 5 luglio vedrà protagonista Yilmaz che dovrà fare i conti con una notizia inaspettata. Dopo aver appreso che Adnan è suo figlio, l'uomo si renderà conto che la responsabile di tutto è Hunkar. La donna, infatti, sin dal suo arrivo a Cukurova con Zuleyha ha fatto in modo di accontentare il volere di suo figlio e non ha avuto scrupoli neanche di fronte al bambino che sua nuora portava in grembo.

Yilmaz si recherà a villa Yaman, armato di pistola e deciso a togliere la vita a Hunkar. Akkaya si nasconderà dietro un cespuglio aspettando la matriarca che in quel momento si troverà nelle stalle. Il piccolo Adnan, nel frattempo, raggiungerà la nonna, spinto dalla curiosità.

Zuleyha confiderà a Gulten di desiderare un futuro diverso

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di mercoledì 5 luglio Yilmaz sarà sul punto di togliere la vita a Hunkar con un colpo di pistola. Proprio in quel momento, tuttavia, il piccolo Adnan si avvicinerà a lei. L'uomo non potrà fare altro che abbassare l'arma e aspettare. Quando il bambino si dirigerà verso di lui. Yilmaz lo stringerà a sé provando un'emozione unica, perché sarà la loro prima volta da padre e figlio. Nel frattempo, Zuleyha in ospedale chiederà di essere dimessa. Parlando con Gulten, la donna si dirà pronta a cambiare vita.