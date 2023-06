Le ultime puntate della quarta stagione di Terra Amara segneranno una morte inaspettata: quella di Saniye. La donna perderà la vita dopo essere stata investita, insieme a Gülten, da Haşmet. Sarà la polizia a dare la notizia a Gaffur, che a stento crederà che l'amore della sua vita se ne sia andato via per sempre.

Saniye viene ritrovata senza vita

Saranno alcuni uomini a trovare i corpi di Saniye e Gülten riversi sulla strada. Penseranno che entrambe siano morte e in attesa dell'arrivo della polizia le copriranno con alcuni fogli di un quotidiano.

Sarà una donna insieme a loro, però, a rendersi conto che in realtà solo Saniye è morta, Gülten è ancora viva. La ragazza, infatti, muoverà la mano.

Intanto a Villa Yaman saranno all'oscuro di tutto e non si farà altro che parlare delle nozze annullate tra Züleyha e Mehmet. I pettegolezzi, però, verranno interrotti dall'arrivo della polizia.

La polizia arriva in villa dopo l'incidente mortale

Tutti penseranno che la polizia sia lì per Züleyha, addirittura Gaffur ipotizzerà che Raşit abbia combinato qualcosa, ma la polizia avrà altre brutte notizie da dare. In un distretto di Adana c'è stato un incidente mortale, qualcuno ha investito due persone e poi è fuggito. Gaffur non lascerà finire di parlare il poliziotto e accuserà Raşit di aver investito delle persone senza prestare soccorso.

Una scena a tratti comica, ma con l'epilogo tragico.

Il poliziotto toccherà la spalla di Gaffur e gli dirà: "Mi dispiace Gaffur, Saniye è morta". Gaffur non riuscirà a crederci, ma le brutte notizie non finiranno qui: "Mi dispiace anche per te Çetin - dirà il poliziotto - Gūlten è rimasta gravemente ferita".

Tutti corrono all'obitorio per far visita alla salma di Saniye

La notizia arriverà come un fulmine a ciel sereno, le urla di Gaffur attireranno tutti nel cortile della villa. Anche la piccola Üzüm guarderà il padre mentre impazzirà dal dolore. Tutti correranno in ospedale, non riusciranno a tenere a bada Gaffur, che continuerà a urlare il nome della moglie come un disperato.

L'uomo avrà la possibilità di vedere la sua amata nell'obitorio e sarà un momento che non dimenticherà facilmente. Dalle lacrime gli mancherà anche la voce, e per proteggerla anche in quest'ultimo momento si toglierà la giacca e la userà per coprire il corpo della moglie (già coperto da un lenzuolo).

"Saniye, andiamocene via da qui, fa veramente freddo", le dirà un Gaffur sotto shock, che farà fatica a metabolizzare la sua morte. "Non lasciarmi da solo Saniye, non so che cosa fare senza di te", continuerà a dirle Gaffur, accarezzando i capelli dell'amore della sua vita, che purtroppo se n'è andata via per sempre.