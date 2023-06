Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme: l’ufficialità è arrivata dai due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi - in edicola mercoledì 7 giugno - Oriana ha spiegato di avere messo da parte l’orgoglio anche se aveva promesso a sé stessa di non cercare più l’imprenditore dopo che l’aveva mandata via da casa sua.

Le parole di Oriana

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno spiegato cos’è accaduto in queste settimane: tutto è iniziato da una brusca litigata tra i due che ha portato l’influencer a fare la valigia e lasciare Verona: in quel momento la 31enne era anche entrata in una room di Twitter singhiozzando.

A tal proposto Marzoli ha riferito: “Mi ero ripromessa di non cercare più Daniele perché mi aveva mandato via da casa sua e il giorno seguente mi ha scritto un messaggio che ho interpretato come un addio". Successivamente ha deciso di tornare sui suoi passi mentre tornava da Madrid, dove ha prestato il volto ad una campagna pubblicitaria: "Ho superato io mio orgoglio e ho scritto a Daniele". Oriana ha confidato che anziché andare a Milano è andata direttamente a Verona e si è presentata alla porta di casa dell’imprenditore: quest’ultimo quando l’ha vista è rimasto sorpreso, poiché non si aspettava di vederla. L’influencer ha rivelato che è accaduto tutto in maniera spontanea: lei è scoppiata a piangere, mentre lui l’ha abbracciata forte.

Marzoli ritiene giusto che Dal Moro debba mettere l’orgoglio da parte se le vuole veramente bene. Inoltre ha ribadito che per stare con lei, Daniele deve renderla felice con piccoli gesti. Infine Oriana ha detto di essere consapevole che il suo fidanzato abbia alle spalle un passato difficile, ma dovrebbe mettersi anche nei suoi panni.

Le dichiarazioni di Daniele

A fare eco alle dichiarazioni di Oriana Marzoli, ci ha pensato Daniele Dal Moro: “Voglio una vita tranquilla, se litigo mi stresso”. A tal proposto ha riferito di avere molti pensieri legati al suo lavoro. L’imprenditore ha affermato: “So che lei mi vuole bene, ma bisogna capire se due persone sono compatibili”.

Il 32enne è consapevole che la fidanzata in passato ha incontrato ragazzi sbagliati, ma lui non vuole pagare per gli errori degli altri. Per quanto riguarda l’atteggiamento tenuto all’interno del Grande Fratello Vip 7, l’ex gieffino ha spiegato di essere stato diffidente perché costretto a vivere con persone che non conosceva. Infine Daniele ha concluso con una dolcissima dedica all’indirizzo della fidanzata: “Mi circondo di persone fidate, Oriana lo è”.