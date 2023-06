Buone notizie per gli appassionati di Gossip: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro avrebbero deciso di darsi una seconda chance. A lanciare l'indiscrezione è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica: tramite il suo account Twitter, ha spiegato che i due ci starebbero riprovando nonostante il botta e risposta dei giorni scorsi. Tuttavia, i fan degli "Oriele" avevano già notato dei "movimenti sospetti" sui social.

Pace fatta tra Oriana e Daniele

La coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 7 avrebbe deciso di darsi una seconda possibilità dopo la rottura dei giorni scorsi.

Su Twitter, Alessandro Rosica ha affermato: "Daniele e Oriana dopo tutto ciò che si sono detti e fatti ci stanno riprovando". Tuttavia, anche i fan degli "Oriele" hanno notato dei movimenti sospetti sul profilo Instagram di entrambi: sia Oriana che Daniele hanno postato una storia mentre si stavano allenando in palestra. Ai fan più attenti non è passato inosservato che si trattasse della stessa palestra e nel mentre i due si filmavano in due distinti momenti, è passato un ragazzo con dei pantaloncini rossi. Inoltre, altri utenti hanno fatto notare che nella giornata di ieri Oriana e Daniele non hanno pubblicato per tutto il giorno storie sui social. Secondo alcuni, i due si trovavano insieme e stavano cercando di ricucire lo strappo.

Al momento si tratta solo di supposizioni del web, poiché i due diretti interessati non hanno commentato o smentito il ritorno di fiamma.

I motivi della rottura

Domenica 28 maggio, Oriana Marzoli aveva rimosso il follow a Daniele Dal Moro, mostrandosi inoltre in partenza alla stazione di Verona con la valigia. Poco dopo, l'influencer era entrata in una room di Twitter e singhiozzando aveva confermato la rottura con l'imprenditore veneto.

Alle parole di Oriana, era seguita la versione dei fatti di Daniele: il giovane aveva spiegato di essere convinto che si trattasse di un litigio passeggero, mentre Marzoli lo aveva già bloccato su tutti i social.

In settimana, entrambi avevano più volte lasciato intendere di nutrire un forte sentimento l'uno nei confronti dell'altra. Per questo motivo potrebbero avere deciso di chiarire visto che la discussione era avvenuta per motivi futili.

La reazione di fan degli 'Oriele'

Da giorni su Twitter l'hashtag "Oriele" è in tendenza.

In seguito alla notizia di un possibile ritorno di fiamma fra i due ex volti del Grande Fratello Vip 7, moltissimi utenti hanno espresso un commento: "Alla fine hanno fatto pace, io lo sapevo". Un altro utente ha sostenuto che anche nella casa di Cinecittà Oriana e Daniele avevano delle discussioni al limite, ma poi finivano per ritrovarsi. A detta di un fan, dietro al chiarimento potrebbe esserci lo zampino di Edoardo Tavassi (amico di entrambi).