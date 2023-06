Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 8 giugno su Canale 5 alle ore 14:10, Zuleyha soffrirà per la lontananza dai suoi figli, e durante l'ennesima angheria subita perderà il controllo e aggredirà un'altra detenuta. Intanto, Demir uscirà dal coma ma non vorrà saperne di salvare sua moglie. Successivamente, il signor Yaman andrà in carcere per far visita alla signorina Altun e origlierà una conversazione tra la donna e il suo ex fidanzato Yilmaz. Infine, Sermin metterà alle strette Hatip: dovrà divorziare da Naciye oppure non si vedranno più.

Zuleyha minaccia una detenuta con il coccio di una brocca

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Zuleyha riceverà la visita di Hunkar che le prometterà di farle incontrare i suoi figli. La signora Yaman manterrà la parola data, così poco dopo la signorina Altun verrà chiamata nell'ufficio del procuratore e potrà riabbracciare i suoi bambini. Tuttavia, il tempo a sua disposizione sarà breve e, ancora una volta, la donna vedrà portarsi via Leyla e Adnan dalle sue braccia. Tornata in cella, Zuleyha subirà l'ennesima angheria da parte di un'altra detenuta, così romperà una brocca e aggredirà la compagna con il coccio. Nel frattempo, il signor Yaman uscirà dal coma e finalmente sua madre Hunkar potrà tirare un sospiro di sollievo.

Demir esce dal coma e visita sua moglie in Terra Amara

Inoltre, Hunkar approfitterà del momento di convalescenza di suo figlio per chiedergli di depositare a favore di sua moglie per farla uscire dal carcere. Tuttavia, ogni tentativo della signora Yaman sarà vano poiché Demir, pensando di essere stato tradito, non vorrà saperne di liberare Zuleyha.

Successivamente, il papà di Leyla verrà informato che Yilmaz non ha mai lasciato da sola la signorina Altun durante la sua permanenza in prigione. Così, Yaman andrà personalmente a far visita a sua moglie e origlierà proprio una conversazione tra quest'ultima e il suo ex fidanzato. A questo punto, Demir sarà ancora più convinto del tradimento.

Infine, Sermin darà un ultimatum ad Hatip: dovrà lasciare sua moglie Naciye oppure smetteranno di incontrarsi.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata di Terra Amara in onda mercoledì 7 giugno, Saniye confida a Gaffur che Naciye l'ha aiutata a riavere i soldi del debito. Inoltre, la signora Taskin pensa di usare quel fondo monetario per pagare gli studi di Uzum. Intanto, Yilmaz fa visita a Zuleyha in carcere e le giura di tirarla fuori quanto prima, mentre Hunkar va da sua nuora per chiederle perdono per tutti i soprusi che le ha fatto passare in questi anni. Infine, la signora Behice suggerisce a Mujgan di farsi furba e negoziare a suo vantaggio i termini del divorzio con Yilmaz.