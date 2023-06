Le prime anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione tv 2023/2024 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e cambiamenti.

Tanti i volti noti che continueranno a trovare spazio nel daytime e nel prime time della rete ammiraglia, così come ci sarà spazio anche per degli addii.

Tra i nomi in bilico figura quello di Barbara D'Urso, che dal prossimo settembre potrebbe uscire di scena dalla tv commerciale.

Chi c'è nei nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024: confermati Maria De Filippi e Paolo Bonolis

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della stagione 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Paolo Bonolis.

Questi tre fuoriclasse del piccolo schermo continueranno ad avere spazio sia in daytime che nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

De Filippi, da settembre sarà impegnata con le nuove edizioni di Uomini e donne, Amici 23, C'è posta per te, e Tu si que vales.

Gerry Scotti, invece, sarà al timone del talent show Io canto e presenterà la nuova stagione di Caduta libera nel preserale.

Paolo Bonolis, invece, tornerà al timone di Avanti un altro (previsto a partire da gennaio 2024) e proporrà una nuova edizione di Ciao Darwin, di cui attualmente sono in corso le registrazioni.

Belen Rodriguez fuori dai nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione tv rivelano che ci sarà spazio anche per delle uscite di scena.

È questo il caso di Belen Rodriguez: la showgirl argentina non sarà più al timone de Le Iene, così come non condurrà più il talent show Tu si que vales.

Al momento il suo nome risulta fuori dalla programmazione del prime time di Canale 5 e Italia 1: per lei non sono previste nuove trasmissioni, anche se per la prossima stagione tv la showgirl ha già firmato un contratto con Amazon, per prendere parte alla nuova edizione del reality game Celebrity Hunted.

Barbara d'Urso e Ilary Blasi a rischio uscita da Mediaset

Non mancano i volti a rischio uscita dal palinsesto Mediaset 2023/2024. Tra questi figura quello di Barbara d'Urso, che potrebbe perdere la conduzione di Pomeriggio 5.

La stessa conduttrice, in una recente intervista rilasciata in seguito alla morte di Silvio Berlusconi, ha ammesso che per lei si è "chiusa un'era", dato che è venuto a mancare un punto di riferimento fondamentale per l'azienda.

In bilico anche la riconferma di Ilary Blasi, reduce da una stagione decisamente sottotono al timone de L'Isola dei famosi, che con la semifinale ha registrato un ascolto inferiore ai due milioni di spettatori.