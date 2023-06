Continuano le riprese dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore che debutterà a settembre su Rai 1. Con gli attori sul set proseguono incessantemente anche le prime anticipazioni. Proprio in questi giorni, in occasione delle riprese, alcuni membri del cast hanno rilasciato delle dichiarazioni riguardanti la prossima stagione. A tal proposito, nel corso di un'intervista, Roberto Farnesi, interprete di Umberto Guarnieri, ha anticipato che la nuova stagione sarà "esplosiva", anche perché potrebbe riportare in scena due amatissimi personaggi legati proprio al cinico commendatore.

Spoiler Il Paradiso delle signore 8, Roberto Farnesi parla del segreto di Adelaide

Umberto Guarnieri e Adelaide di Sant'Erasmo continueranno ad avere un ruolo centrale nelle trame de Il Paradiso delle signore. Complice la vicenda riguardante il segreto della contessa, il commendatore sarà ancora una volta protagonista. L'uomo, infatti, sarà in prima linea per scoprire cosa si nasconda dietro il viaggio a Ginevra dell'ex cognata. Roberto Farnesi, che da anni veste i panni di Umberto, nella recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha parlato proprio dell'alone di mistero che circonda la contessa, insinuando un dubbio: "Chissà che non riguardi anche Guarnieri!". Dunque, ancora una volta, i due ex amanti potrebbero essere legati da un segreto che coinvolge entrambi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8, Farnesi: 'Un colpo di scena dietro l'altro'

"Ne vedremo delle belle!", ha anticipato Roberto Farnesi. Senza scendere nei dettagli, l'interprete toscano ha definito la prossima stagione de Il Paradiso delle signore "scoppiettante, per non dire esplosiva!", caratterizzata da "un colpo di scena dietro l'altro".

L'attore potrebbe essersi riferito tanto alla vita sentimentale quanto a quella lavorativa del suo personaggio. Da una parte Umberto continuerà ad avere una relazione stabile con la fidanzata Flora. Dall'altra, proseguirà il suo legame di amore-odio con Adelaide e non è detto che i due cognati non riservino al pubblico inaspettati colpi di scena.

Quanto alla sfera lavorativa, nella nuova stagione gli affari avranno un certo peso nelle dinamiche del personaggio. Guarnieri, infatti, sarà impegnato con Tancredi nella gestione del nuovo magazzino che farà concorrenza al Paradiso delle signore.

Roberto Farnesi: 'Umberto potrebbe ritrovarsi davanti Marta'

Il volto di Umberto Guarnieri ha concluso l'intervista facendo una rivelazione. Roberto Farnesi ha aperto al ritorno di Marta e Riccardo. Senza sbilanciarsi troppo, l'interprete toscano ha dichiarato che il commendatore Guarnieri potrebbe trovarsi davanti il figlio Riccardo oppure "Marta di ritorno dagli Stati Uniti a sparigliare le carte con Vittorio". Se le dichiarazioni dell'attore divenissero realtà, alcuni eventi andrebbero ad incidere fortemente sulle storyline in cui è coinvolto Umberto. Ovviamente, per saperne di più, non resta che attendere le anticipazioni ufficiali. Come ogni anno, queste verranno rilasciate a luglio con la presentazione dei palinsesti Rai.