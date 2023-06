La soap opera Terra amara continua con nuove puntate su Canale 5 e nei prossimi giorni il pubblico assisterà a una svolta nelle trame.

Hunkar, infatti, riuscirà a scoprire dove si trovano i suoi nipoti e andrà subito a riprenderli. La donna sarà convinta del fatto che Demir abbia un'amante e abbia affidato a lei i suoi figli, ma si sbaglierà. A prendersi cura di Adnan e Leyla è stata Sevda e quando Hunkar lo scoprirà andrà su tutte le furie con suo figlio.

Anticipazioni Terra amara: Uzum confiderà a Hunkar che i bambini sono con una donna

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Uzum sarà l'unica a sapere dove sono Adnan e Leyla.

La bambina, infatti, era nascosta nell'auto di Demir quando è andato a trovare i suoi figli, ma Yaman le ha fatto promettere di mantenere il segreto. Uzum, tuttavia, non riuscirà a tenere fede a lungo alla sua promessa. Quando sarà con Hunkar a fare i compiti, la bambina si lascerà scappare che a prendersi cura di Leyla e Adnan è una donna.

La madre di Demir sarà sorpresa all'idea che suo figlio possa avete un'amante, vista la sua ossessione per Zuleyha, e quindi non perderà altro tempo. Hunkar si dirigerà presso il luogo indicato da Uzum per riprendersi i suoi nipoti e dire a Demir cosa pensa di lui. Le situazione, però prenderà una piega decisamente inaspettata per la matriarca.

Anticipazioni prossime puntate: Sevda è la donna misteriosa che Demir va a trovare

Le prossime puntate di Terra amara vedranno in primo piano Hunkar che sarà decisa a riavere Adnan e Leyla con sé. Dopo aver parlato con Uzum, la donna si dirigerà verso la casa della presunta amante di Demir per chiarire la situazione, ma quando sarà lì sarà sconvolta da quello che vedrà.

Hunkar si ritroverà davanti la donna che anni prima le aveva portato via il marito: Sevda. La matriarca non riuscirà a credere che suo figlio possa averla tradita in quel modo e prenderà con sé i bambini. Demir, invece, riceverà delle parole dure da sua madre, che gli dirà di non voler più vederlo.

Duro confronto tra Hunkar e Sevda

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto emergerà che la misteriosa donna che Demir va a trovare è Sevda. Si tratta dell'amante di Adnan, il marito defunto di Hunkar in cui Demir ha molta fiducia. "Papà era felice con te, lo so", le dirà Yaman in un momento di confidenza, e Sevda gli racconterà come si sono conosciuti: lei era una famosa cantante che tutti ammiravano, compreso il padre di Demir.

Tra Hunkar e Sevda, nei giorni successivi ci sarà anche un duro confronto e la madre di Demir riceverà l'ennesima delusione. Sevda, infatti, rivelerà che Yaman è sempre rimasto in contatto con lei dopo la morte di suo padre. "Questa è casa sua, io ero la madre di cui tuo figlio aveva bisogno e lo sono ancora", queste parole feriranno profondamente Hunkar.