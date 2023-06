In Terra Amara tra le tante persone che soffriranno per la morte di Hünkar, ovviamente, ci sarà la madre Azize. Solo che a causa della demenza senile la donna, quando vedrà la figlia sul suo letto, crederà che stia semplicemente dormendo e vieterà a qualsiasi persona di svegliarla. Solo quando arriveranno gli operatori sanitari per portare via Hünkar, forse la nonna capirà che la figlia se n'è andata per sempre.

Azize crede che Hünkar non sia morta, ma che dorma

Sarà tanta la disperazione a Villa Yaman per la morte di Hünkar. lI corpo senza vita della donna verrà rinvenuto da Demir e portato a casa.

Tutti a turno vorranno renderle omaggio, arriverà anche Fekeli disperato per aver perso per sempre l'amore della sua vita. A un certo punto a vegliarla ci saranno Züleyha e Saniye, e proprio in quel momento succederà una cosa strana, ma non inconsueta a casa Yaman.

Azize "colpirà ancora" a causa della sua demenza senile e quando vedrà Hünkar giacere sul letto penserà che la donna stia dormendo.

Il momento commovente di Azize insieme a Hünkar

Azize, quando vedrà Saniye e Züleyha accanto al letto di Hünkar, urlerà: "Cosa state facendo? Non vi vergognate a parlare davanti a una donna addormentata?". La nonnina sarà piuttosto arrabbiata e a un certo punto manderà via le due donne: "Andatevene, lasciate in pace mia figlia".

Saniye e Züleyha si allontaneranno e Azize si siederà accanto a lei. La guarderà intensamente, ma non crederà che sia morta. "Stai dormendo cara, vero? Devi essere tanto stanca, visto tutte le mansioni che devi portare avanti ogni giorno", dirà la nonnina, davanti a Saniye e Züleyha che proveranno tanta tenerezza per Azize, per questo non smetteranno di piangere.

Azize e il dolore per la figlia: 'Dove vai senza di me Hünkar'

"Riposati tesoro, riposati un po', non permetterò a nessuno di svegliarti", dirà Azize accarezzando il braccio della figlia. La nonnina farà tutto questo incurante del fatto che Hünkar abbia un enorme chiazza di sangue sull'addome. A un certo punto crederà che la figlia possa prendere freddo, così prenderà dal cassetto una coperta e la coprirà.

Intanto a Villa Yaman arriveranno gli operatori sanitari dell'ospedale di Adana, pronti a prendere il corpo di Hünkar. Quando arriveranno nella stanza, Azize farà di tutto per non permetterli di prendere Hünkar: secondo lei la figlia ha bisogno di dormire, nessuno deve provare a svegliarla.

Nonostante la demenza senile, forse la nonnina dentro di sé sente che la figlia se ne sia andata per sempre. Quando la porteranno via piangerà disperatamente e nessuno riuscirà a placcare il suo dolore. La nonnina seguirà la figlia fino alla porta. "Dove vai senza di me Hünkar", le urlerà, ma la figlia se n'è andata per sempre.