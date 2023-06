Prosegue su Rai 1 la programmazione della soap tv iberica Sei sorelle che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 26 a venerdì 30 giugno, Elisa scoprirà che Don Ricardo è in realtà suo padre e dopo avere litigato con le sorelle, racconterà tutto sulla morte di Don Fernando. Inoltre Celia bacerà Petra, mentre Donna Dolores sarà infuriata per quanto successo al figlio e deciderà di rompere il fidanzamento di Blanca con Rodolfo.

Adela e German continuano a vedersi di nascosto

Nella puntata di Sei sorelle che sarà mandata in onda lunedì 26 giugno, Adela e German continueranno a vedersi di nascosto. Intanto Gabriel sarà sempre più irritato verso Don Luis, in quanto proseguirà a immischiarsi nella vita di Francisca. Il locandiere proverà ad allontanare l'uomo, ma senza successo. Inoltre le sorelle Silva saranno ormai prossime ad aprire il testamento. Purtroppo per loro però avranno un'amara sorpresa.

Nell'episodio di martedì 27 giugno, Elisa entrerà in possesso della missiva lasciatele da Don Fernando e apprenderà che in realtà il suo vero padre è Don Ricardo. Per lei e le Silva sarà un grosso trauma. Nel frattempo Celia darà un bacio a Petra e questo non farà altro che peggiorare il legame tra le due donne.

In tutto questo Carolina comprenderà che German l'ha tradita e racconterà tutto ad Antonia, alla quale chiederà di darle una mano.

Petra racconta a Miguel quanto successo con Celia

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 28 giugno, Salvador inizierà ad avere dei sogni che hanno a che fare con Diana e non intuirà se sono frutto della sua immaginazione o di qualcosa del passato.

Intanto Petra sarà turbata dopo quanto accaduto con Celia e si confiderà con Miguel. Diana e Blanca non si capaciteranno di quanto scoperto su Elisa e proveranno a confrontarsi con lei. Le donne però finiranno per litigare. La piccola Silva allora deciderà di vendicarsi delle sue sorelle e confesserà a Don Ricardo come è deceduto in realtà suo fratello.

Nella puntata di giovedì 29 giugno, Don Ricardo apprenderà le circostanze che hanno portato alla morte di Don Fernando. Successivamente Silva si recherà alla polizia, per denunciare Cristobal. A questo punto per Adela le cose si complicheranno. Nel frattempo Donna Dolores sarà particolarmente infuriata per quanto successo a suo figlio e annuncerà a Blanca la rottura del fidanzamento con Rodolfo.

Adela è costretta a parlare con Loygorri

In base agli spoiler di venerdì 30 giugno, le sorelle Silva saranno amareggiate dall'atteggiamento di Elisa e cacceranno via la sorella da casa. Intanto Blanca non sarà per nulla d'accordo con la scelta di Donna Dolores di sciogliere il fidanzamento con Rodolfo e finirà per prendersela con Adela.

Quest'ultima sarà obbligata a parlare con la Loygorri. Inoltre la posizione in città di Petra si farà complicata e tutti non faranno altro che parlare di lei. Pure le sue sorelle crederanno che è malata. Infine Miguel scorgerà delle casse, ma non si capirà cosa c'è all'interno.