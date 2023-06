A poco più di 24 ore dall'inizio della nuova edizione di Temptation Island, sono state rese note le identità dei single del cast.

Dando un'occhiata alle foto ufficiali che sono state scattate ai "tentatori", ci si rende subito conto che sono pochi quelli già noti al pubblico: da Uomini e donne, infatti, sono stati scelti solo i due ex corteggiatori Andrea Della Cioppa e Daniele Schiavon. In gioco, inoltre, ci sono 14 concorrenti che dal 26 giugno intraprenderanno un viaggio nei sentimenti che li porterà a decidere se rimanere in coppia oppure no.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Con lo svelamento dei tentatori, il cast della nuova edizione di Temptation Island è stato completato: domani, lunedì 26 giugno, andrà in onda la prima puntata e Filippo Bisciglia presenterà tutti i protagonisti di questa decima stagione del reality Mediaset.

Contrariamente a quello che pensavano i telespettatori, tra i single di quest'anno ci sono pochissimi ragazzi già noti: soltanto nel villaggio delle fidanzate, infatti, sarà possibile scorgere due ex corteggiatori di Uomini e Donne.

A mettere alla prova le sette coppie, sarà anche Daniele Schiavon: il romano ha partecipato al dating-show di Maria De Filippi qualche anno fa, quando è stato scelto dalla tronista Giulia Quattrociocche.

La storia tra i due è durata poco e ora lui sta per rimettersi in gioco in un ruolo decisamente diverso quello del tentatore.

Chi partecipa a Temptation Island

Se la presenza di Daniele Schiavon nel cast di Temptation Island era stata spoilerata da esperti di Gossip come Alessandro Rosica, quella di un altro amatissimo ex di Uomini e Donne è rimasta "segreta" fino a poche ore fa.

Uno dei single della decima edizione del reality Mediaset, infatti, è Andrea Della Cioppa: il ragazzo è stato corteggiatore di Veronica Rimondi nel 2022 e, nonostante fosse entrato nel cuore del pubblico, non fu la scelta (la tronista gli preferì Matteo Farnea, con il quale fa coppia tutt'ora).

Fatta eccezione per i due giovani appena citati, tutti gli altri tentatori di quest'anno sono volti sconosciuti ai telespettatori, ovvero giovani alla prima esperienza in televisione e con lavori "normali".

Tra coloro che dovranno tentare le fidanzate nei villaggi, ad esempio, ci sono: un nuotatore, in personal trainer, un pugile, un tassista, un calciatore, un addetto alla sicurezza, un imprenditore, il titolare di un'azienda, un ristoratore, un modello, un laureato e il gestore di diverse ditte.

Le giovani di Temptation Island

Tra le ragazze single che fanno parte del cast di Temptation Island 2023, invece, non figura nessuna ex protagonista di Uomini e Donne. I fan che speravano di rivedere su Canale 5 Alice Barisciani (non scelta di Federico Nicotera), dunque, dovranno mettersi l'anima in pace: la giovane non è una delle tentatrici e ancora non si sa se tornerà mai in televisione per cercare l'amore.

I sette fidanzati che dal 26 giugno si trasferiranno in un villaggio della Sardegna, dunque, saranno tentati da: una studentessa di Lettere, una commessa, una ballerina, una contabile, una docente di educazione fisica, un'ex assistente di volo, una laureanda in Giurisprudenza, un'insegnante di pole dance, una studentessa di Igiene Dentale, un'onicotecnica, una mamma, una stylist di costumi da bagno e una titolare di uno shop online.