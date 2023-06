Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissata alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 26 a venerdì 30 giugno, Renato sarà ricoverato in ospedale dopo un malore. A pagarne le conseguenze sarà Rossella, in quanto Luca ridurrà la sua operatività. Marina deciderà inoltre di lasciare Napoli per andare a Londra, mentre Eduardo si avvicinerà sempre di più a Clara, Rosa e Manuel.

Mariella continua a credere che Bufalotto sia in realtà Michele

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 26 giugno, Ida sarà sempre più decisa a riavere con sé il piccolo Tommaso, mettendo a rischio quanto ideato da Lara. Intanto Marina e Ferri, dopo un piccolo momento di pace, dovranno fronteggiare numerose altre problematiche. Intanto Renato avrà un malore al Caffè Vulcano e a scontarne gli effetti potrebbe essere Rossella. Mariella invece continuerà a pensare che Bufalotto sia in realtà Michele, Guido allora deciderà di confrontarsi con l'amico per capire la verità.

Nell'episodio di martedì 27 giugno, Giordano proverà a riavvicinarsi al marito, ma si renderà conto che la distanza che si è venuta a creare è troppo grande.

Nel frattempo Ida non desisterà dai suoi propositi, per la Martinelli le preoccupazioni non potranno che aumentare. Intanto Renato si troverà in ospedale e la cosa metterà in difficoltà Rossella con Luca: Ornella prenderà comunque le difese della ragazza. In tutto questo Guido non tollererà più le continue allusioni di Mariella su Michele ed ideerà un modo per farla smettere.

Clara si rende conto che Eduardo è rispettato da tutti

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 28 giugno, Marina non potrà più tornare con Ferri e sceglierà di porre fine ad ogni possibile tentativo di riconciliazione. Intanto Lara si attiverà in ogni modo per fermare Ida, anche se la donna vorrà riprendersi il figlio a tutti i costi.

Clara frequenterà Eduardo e constaterà il rispetto che le persone nutrono verso di lui oltre a toccare con mano la sua ricchezza. Rossella invece si sentirà umiliata dopo la scelta di Luca di ridurne il raggio di operatività in ospedale.

Nella puntata di giovedì 29 giugno, Eduardo si avvicinerà sempre di più a Clara, Rosa e Manuel. Damiano non sarà contento di questo ed inviterà espressamente Sabbiese a mantenere le distanze dal figlio. Nel frattempo Lara proseguirà a condizionare Ida, mentre Marina sarà in procinto di lasciare Napoli per tornare a Londra. Ferri cercherà di evitarlo. In tutto questo Michele si confronterà con Luca per arrivare a conoscere i motivi che l'hanno spinto a limitare il lavoro di Rossella.

Roberto vuole seguire Marina a Londra

In base agli spoiler di venerdì 30 giugno, Ida si troverà sempre più manipolata da Lara. Quest'ultima non si sarà arresa al fatto di perdere Tommaso. Intanto Ferri manifesterà apertamente il proposito di seguire Marina a Londra. Infine Guido incontrerà una persona, che potrebbe finalmente fargli capire chi sia realmente Bufalotto.