In attesa della messa in onda della 10a edizione di Temptation Island, il sito Dagospia ha rivelato i possibili cachet che riceveranno le coppie e il conduttore Filippo Bisciglia. Per quanto riguarda i fidanzati e le fidanzate potrebbe essere stato pattuita una cifra complessiva compresa tra i 1.800€ e i 2.600€ ciascuna. Il presentatore del docu-reality invece avrebbe firmato un contratto da 50.000€.

La cifra guadagnata dalle 7 coppie

Stando ai rumor di Dagospia, le 7 coppie di Temptation Island avrebbero stipulato un contratto con una cifra compresa tra i 1.800€ e i 2.600€.

Ma non è tutto, perché oltre al presunto cachet, i 14 protagonisti "chiusi" nei villaggi delle fidanzate e dei fidanzati avranno a disposizione un soggiorno di 21 giorni presso l'Is Morus Relais: insieme a vitto e alloggio, ai protagonisti è consentito usufruire di tutti i servizi in all inclusive.

Al termine dell'esperienza nel docu-reality di Canale 5, i partecipanti di Temptation Island potranno anche fare delle serate in discoteca, partecipare ad altri programmai televisivi ed effettuare contratti per delle sponsorizzazioni.

Il presunto cachet del conduttore

Il sito di Roberto D'Agostino ha parlato anche del possibile cachet percepito da Filippo Bisciglia: al conduttore potrebbero andare 50.000€ al termine di Temptation Island.

Al presentatore spetta il compito di mostrare alcuni video alle coppie partecipanti, per mostrare il percorso che i rispettivi fidanzati e le fidanzate effettuano all'interno del proprio villaggio. Inoltre, tra i momenti clou del programma, c'è il falò. Al temine dei 21 giorni invece, il conduttore si occuperà di traghettare i partecipanti verso il falò di confronto finale: in quell'occasione le coppie dovranno decidere se lasciare il programma da single oppure con il rispettivo partner con la quale erano entrati.

Chi sono le 7 coppie di Temptation Island 2023

Sul canale ufficiale di Temptation Island sono stati diffusi i video di presentazione di tutte le coppie.

Gabriela e Giuseppe: lei ha scritto al programma, perché ha scoperto che il fidanzato a gennaio si è iscritto ad una chat di incontri online. Alessia e Davide: lei ha avuto una "relazione clandestina" per 2 anni e nonostante abbia fatto di tutto per riconquistare la fiducia del compagno, è convinta di non esserci riuscita.

Daniele e Vittoria: lui ha scritto alla redazione perché si sente pressa dalla compagna che vuole un figlio a tutti i costi. Manu e Isabella: lui sogna un futuro con lei, mentre lei è convinta che ci siano tante cose che non vanno all'interno del rapporto. Ale e Federico: lei vuole un matrimonio e una famiglia, ma il compagno non le dà nessuna certezza sul futuro. Perla e Mirko: lei per amore ha lasciato la sua città, ma da due anni a questa parte non è più felice col fidanzato.