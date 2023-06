Sull'account Instagram di Temptation Island è stato divulgato il video di presentazione della sesta coppia in gioco: si tratta di Ale e Federico. Lei ha spiegato di avere scritto al programma perché a 31 anni vorrebbe una maggiore stabilità contrariamente all'atteggiamento del suo fidanzato che invece non le dà alcuna certezza. Dal canto suo, Federico ha precisato che le sua visione del futuro è completamente diversa da quella della compagna.

Il video di presentazione della sesta coppia

Il video di presentazione della sesta coppia è iniziato con lei, Ale, che ha spiegato il perchè si sia rivolta al Temptation Island: "Sono Alessia, ho 31 anni e vengo da Trieste.

Sono fidanzata e convivo con Federico da tre anni. Ho scritto io a questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze. Ho 31 anni, vorrei un matrimonio, una famiglia, ma Federico non mi dà nessuna stabilità".

A fare eco alla fidanzata, ci ha pensato lo stesso Federico. Il giovane ha immediatamente precisato che la sua visione del futuro è completamente diversa da quella della sua fidanzata.

Ma lei sta sostenendo un provino per cento vetrine? 🥶 #TemptationIsland pic.twitter.com/D7L6vVQ52y — ASPIDE 🐍🔥 (@aspide9347) June 19, 2023

Il commento di alcuni utenti del web

Al termine del video Ale è scoppiata in lacrime. Sui social, la reazione della 31enne non è passata inosservata tanto che alcuni utenti hanno ironizzato sulla cosa: "Ma le si sta sostenendo un provino per Cento Vetrine?".

Un altro utente ha sostenuto che fra le sei coppie presentate, quella formata da Ale e Federico sembra essere la più "trash". Un altro telespettatore ha ironizzato su Ale: "Lei sarà il salice piangente di quest'edizione".

Un ulteriore telespettatore invece, si è domandato per quale motivo stiano insieme questi due ragazzi: "Lei vuole il matrimonio, lui no.

Cosa fanno ancora insieme?".

Mirko e Pamela sono la settima e ultima coppia

Nella tarda serata di ieri, lunedì 19 giugno, è stato divulgato anche il video di presentazione della settima e ultima coppia di Temptation Island: si tratta di Mirko e Pamela.

La prima a parlare è stata la ragazza che ha spiegato perchè si sia rivolta lei al programma condotto da Filippo Bisciglia: "Per amore mi sono trasferita da Rieti a Salerno ma da due anni lui è diventato una persona apatica che non mi dà stimoli". Al contrario, Mirko ha sostenuto di fare il possibile per far stare bene la compagna, nulla però sembra funzionare: "Il problema è che vedo un muro, come se qualsiasi cosa non è mai quella giusta".