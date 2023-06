Chi sono le 7 coppie che quest'anno prenderanno parte a Temptation Island 2023? L'appuntamento con il Reality Show delle tentazioni, prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi, debutterà il prossimo 26 giugno su Canale 5.

Al timone è confermata la presenza di Filippo Bisciglia, che ancora una volta guiderà il racconto dal villaggio delle tentazioni.

La vera novità di questa edizione riguarda l'assenza in gara di coppie provenienti dal mondo di Uomini e donne.

Grande attesa per la nuova stagione di Temptation Island 2023 su Canale 5

Le anticipazioni riguardanti la nuova edizione di Temptation Island 2023 rivelano che il reality show sarà in onda dal 26 giugno per sei settimane in prime time.

Le registrazioni di questa edizione stanno andando avanti a ritmo serrato e proseguiranno fino alla fine del mese.

I colpi di scena non mancheranno, e per le sette coppie in gara quest'anno sarà il momento di mettere alla prova i loro sentimenti e testare così la validità del loro rapporto.

Chi sono le 7 nuove coppie in gara a Temptation Island 2023

La prima coppia è quella composta da Ale e Federico: i due stanno insieme da tre anni, ma convivono da novembre 2021. È stata Ale a scrivere alla redazione del programma per sostenere il provino.

Poi c'è la coppia composta da Alessia e Davide: lei lavora come assistente sociale presso l'ospedale di Terracina, mentre lui lavora come autista di ambulanza.

Stanno insieme da 11 anni ed è stata Alessia a decidere di partecipare al programma Mediaset.

La terza coppia in gara quest'anno è quella formata da Francesca e Manuel: lei tecnica della riabilitazione psichiatrica, lui rappresentante farmaceutico. Hanno convissuto per un anno e attualmente sono in una fase transitoria, con la speranza che Temptation Island possa aiutarli a capire quale strada intraprendere.

Nel cast di questa nuova edizione figurano Manu e Isabella: stanno insieme da tre anni e mezzo, ed è stato lui a decidere di mettere alla prova questo sentimento.

Nessuna coppia di Uomini e donne nel cast di Temptation Island 2023

La quinta coppia è quella formata da Gabriela e Giuseppe: stanno insieme da sette anni, da quando erano poco più che ragazzini.

La sesta coppia è quella composta da Perla e Mirko: i due convivono da circa tre anni ed è stata lei a contattare la redazione del reality show.

La settima coppia è composta da Daniele e Vittoria: stanno insieme da quattro anni ed è stato lui a chiedere di partecipare al programma.

Per quest'anno, quindi, in gara ci saranno tutte coppie nip: nessuna di quelle in gara proviene dal mondo di Uomini e donne.