Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 26 al 30 giugno e in primo piano ci saranno ancora Marina e Roberto. La crisi tra i due non si risolverà con una notte di passione, ma la signora Giordano sarà disposta a rinunciare alla causa contro suo marito. Nel frattempo, Ida sarà sempre più decisa a riprendersi Tommaso, ma Lara si darà da fare per manipolarla. Non mancherà lo spazio riservato agli altri protagonisti: Clara che sarà sempre più vicina a Eduardo, mentre Rossella che avrà problemi in ospedale con Luca. Infine, Guido avrà occasione di scoprire che Bufalotto non è Michele come pensava Mariella.

Anticipazioni Un Posto al sole: Marina chiuderà le porte a Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 26 al 30 giugno raccontano che dopo essersi lasciati andare alla passione, Marina e Roberto non supereranno la loro crisi. La signora Giordano parlerà chiaramente con suo marito dicendogli che l'attrazione fisica non può cambiare le cose. Roberto sarà molto amareggiato e i suoi tentativi di riconciliazione non daranno i frutti sperati. Marina non riuscirà a mandare giù il fatto che suo marito abbia un figlio con Lara. Nel frattempo, anche Alberto sarà deluso da Marina perché la donna gli dirà di non voler procedere contro suo marito. La donna sembrerà ormai essersi arresa e pronta a partire per Londra.

Quando Roberto vedrà le sue valigie, le chiederà di restare dicendosi disposto a cercarsi un'altra sistemazione.

Anticipazioni settimana 26-30 giugno: Damiano e Clara sempre più vicini

Le puntate di Un Posto al sole dal 26 al 30 giugno vedranno tra i protagonisti anche Clara che sarà sempre più vicina a Eduardo. Andando a fare shopping con lui, la donna si renderà conto della grande disponibilità economica di Sabbiese.

Il fatto che Eduardo frequenti molto la casa di Rosa e Manuel, tuttavia, non piacerà a Damiano che si confronterà con lui. Ida, invece, sembrerà disposta a tutto pur di riprendersi Tommaso, ma Lara continuerà a manipolarla pur di non vedere andare in fumo i suoi piani.

Luca limiterà l'autonomia di Rossella in reparto

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 26 al 30 giugno rivelano che Renato si sentirà male al Vulcano e Rossella lo aiuterà.

Il signor Poggi verrà ricoverato al San Filippo, ma l'iniziativa della dottoressa Graziani creerà qualche problema in ospedale. Luca deciderà di limitare l'autonomia di Rossella in reparto e questo le causerà una grande frustrazione. Per Guido, invece, ci sarà un incontro casuale al Vulcano che gli darà l'opportunità di scoprire chi si nasconde dietro Bufalotto. L'uomo potrà finalmente dimostrare a sua moglie che il fidanzato segreto di Salvatore non è Michele.