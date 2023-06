Nel corso della prima puntata di Temptation Island, la coppia formata da Manu e Isabella ha colpito sin da subito i telespettatori di Canale 5. In particolare, è stato Manu a catturare l'attenzione del pubblico. Cosa si su di lui? Il suo nome completo è Manuel Marascio, ha 28 anni e fa il tramviere a Milano. È fidanzato da 3 anni e mezzo con Isabella e, come è emerso dalla prima puntata del reality, i loro problemi sembrano derivare dall'estrazione sociale diversa. Il giovane, in passato ha fatto mille lavori e ora sta pure studiando per diventare istruttore di scuola guida.

Manuel Marascio è il Manu di Temptation Island

Isabella e Manu sono una delle sette coppie protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island. A catturare l'attenzione del pubblico di Canale 5, è stato in particolare Manu.

Il suo racconto e le sue lacrime viste nel corso della prima puntata del reality delle tentazioni, non sono passate inosservate. In molti si sono riversati sui social per scoprire qualcosa in più su questo giovane milanese. Si è scoperto che Manu non è altri che il diminutivo di Manuel. Il suo cognome é Marascio.

Manu fa il tramviere e studia per diventare istruttore di scuola guida

Attraverso la clip di presentazione, già si sapeva che il ragazzo ha 28 anni. È originario di Cesano Boscone e fa il tramviere a Milano.

È fidanzato con Isabella da tre anni e mezzo e la loro crisi nasce soprattutto per via dell'estrazione sociale differente.

È in particolare Manu a sentirsi inadeguato e questo perché, a detta sua, la fidanzata non fa altro che sminuirlo, anche per il lavoro che fa. Manu, oltre a lavorare sui tram, sta studiando per diventare istruttore di scuola guida.

Nel corso del primo appuntamento di Temptation Island, il 28enne ha dichiarato di essersi sempre adattato a fare molti lavori.

Il fidanzato di Isabella ha lavorato anche in un Mc Donald

Sbirciando in rete, si é scoperto che in passato ha fatto il cameriere in un ristorante e ha pure lavorato per parecchi anni in un McDonald.

È appassionato di sport, tanto che fa parte di una squadra di calcio a cinque. Come già accennato, la crisi con Isabella nasce dal fatto che non si sente accettato [VIDEO] e che lei lo fa sentire inadatto nella relazione.

Lui ha raccontato che, per farla contenta e per portarla fuori a cena, è più volte rimasto senza un euro in tasca. Lei in sostanza vuole vivere nell'agio ma Manu non può permettersi di accontentarla. Dichiarazioni, queste, che hanno portato Isabella a chiedere un falò immediato di confronto al fidanzato. Non si sa se Manuel Marascio accetterà, lo si scoprirà solo nella seconda puntata di Temptation Island, in onda il prossimo 3 luglio in prima serata su Canale 5.