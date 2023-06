Nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 giugno, i fan di Uomini & Donne sono stati aggiornati sulla fine di un altro amore che è nato negli studi di Cinecittà: Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati e lui l'hanno annunciato su Instagram. Il romano ha voluto informare le persone che supportavano la coppia che è tutto finito, ma ha preferito non rendere note le motivazioni che hanno portato all'addio definitivo.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono passate poche ore da quando Federico ha annunciato l'addio a Carola con una storia su Instagram che ha fatto il giro della rete.

La crisi sarebbe iniziata un paio di settimane fa, quando la corteggiatrice di U&D ha informato fan e curiosi del distacco che aveva appena avuto dal fidanzato: anche Nicotera si espose per confermare la notizia, ma al tempo non si parlava ancora di rottura definitiva.

Mentre in tv veniva trasmessa l'ultima parte della prima puntata di Temptation Island 2023, il tronista ha deciso di ufficializzare la fine della relazione con Carpanelli con un comunicato social che ha spiazzato tutti.

Il romano ha esordito dicendo di voler fare chiarezza su una situazione che tanti stavano fraintendendo, arrivando a formulare "teorie assurde" e "cattiverie" dalle quali ha voluto prendere le distanze.

Le parole del protagonista di U&D

"Tra me e Carola è finita", ha scritto chiaramente Federico su Instagram l'altra sera. La storia nata negli studi di U&D lo scorso marzo, dunque, è giunta al capolinea dopo circa tre mesi e a seguito di una convivenza quasi immediata a Roma, dove la giovane si era trasferita per stare più vicina al compagno.

"Le cose non sono andate come speravo, ma le motivazioni le sappiamo io e lei", ha detto ancora Nicotera prima di chiedere a fan e curiosi di non invadere eccessivamente la sua privacy con domande su quello che è successo.

Il ragazzo, infatti, ha nuovamente parlato di un momento delicato che sia lui che Carpanelli stanno vivendo, ovvero il periodo immediatamente successivo ad una rottura che è arrivata come un fulmine a ciel sereno un po' per tutti.

Fino a un paio di settimane fa, infatti, i due protagonisti del Trono Classico si mostravano affiatati e uniti su Instagram, anche per questo i sostenitori della coppia non riescono a capire cosa possa essere accaduto per causare un distacco così brusco e definitivo.

Nessuna spiegazione dalla corteggiatrice di U&D

Se Federico ha deciso di esporsi con un lungo messaggio per chiarire che la storia nata a U&D è finita, Carola non ha fatto altrettanto: dopo aver annunciato la crisi di coppia, infatti, la ragazza non ha più proferito parola sull'argomento e i fan si stanno domandando perché.

Neppure dopo che Nicotera ha confermato il loro addio l'ex corteggiatrice ha rotto il silenzio sui social network: gli unici contenuti che la giovane ha postato su Instagram in questi giorni, sono foto e video delle sue serate con gli amici e uno sfogo sulle critiche che ha ricevuto da un cameriere in un locale ("Dal vivo sei peggio", le avrebbe detto il giovane lasciandola senza parole).

Fatta eccezione per Lavinia Mauro e Alessio Corvino, dunque, tutti gli altri protagonisti del Trono Classico 2022/2023 sono tornati single: a Federico Dainese e Federica Aversano che hanno lasciato il programma senza scegliere, con il passare dei mesi si sono aggiunti Luca Daffrè, Nicole Santinelli e ora Federico Nicotera.

I tre appena citati si erano fidanzati davanti alle telecamere ma, terminata l'esperienza su Canale 5, hanno capito di non andare d'accordo rispettivamente con Alessandra Somensi, Carlo Alberto Mancini e Carola Carpanelli.