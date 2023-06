Daniele e Vittoria sono una delle coppie partecipanti a Temptation Island 2023: lui ha scritto al programma perché la fidanzata lo sta pressando per avere un figlio e addirittura gli ha dato un ultimatum, altrimenti ha "minacciato" di lasciarlo. Secondo la compagna, Daniele sarebbe egoista visto che è già padre: il giovane in passato, è stato anche sposato ma la storia è naufragata.

I problemi della coppia

Nel video di presentazione ufficiale a Temptation Island, Daniele ha spiegato di avere scritto al programma perché Vittoria lo sta pressando per avere un figlio.

Secondo lui, però, non è il momento giusto, visto che nell'ultimo anno la coppia non ha fatto altro che litigare. Inoltre, il protagonista ha riferito che la compagna l'ha messo davanti a una scelta: un figlio entro novembre o l'addio.

Dal canto suo, Vittoria ha accusato il fidanzato di essere solamente egoista. Parlando con le altre ragazze, ha precisato che Daniele ha già un figlio ed è stato anche sposato. La giovane è convinta che il compagno non abbia il desiderio di paternità, poiché a differenza sua ha già soddisfatto quel desiderio.

Lo sfogo di Daniele

Nel corso della puntata, Daniele ha spiegato agli altri partecipanti di Temptation Island che si sente sminuito dalla fidanzata: "Quando mi insulta io piango".

Inoltre, ha riferito che tutti pensano che sia lui quello "forte" nella coppia, vista la sua forma fisica, ma sarebbe il contrario. A detta del giovane romano, la fidanzata non avrebbe mai una parola carina nei suoi confronti e spesso lo definirebbe "rozzo" per via del suo accento romano.

Nel villaggio delle ragazze invece, Vittoria ha spiegato che Daniele non usa mai termini carini nei suoi confronti poiché è troppo concentrato sulla sua forma fisica.

Inoltre, ha confidato che da qualche anno la coppia non dorme neanche più nello stesso letto. La ragazza ha già visualizzato alcuni video che ritraggono il fidanzato in compagnia di una tentatrice, ma attualmente non sembra impensierita.

Cosa pensano alcuni utenti del web di Daniele e Vittoria

Sui social, la coppia formata da Vittoria e Daniele ha riscosso molto successo.

Nel dettaglio, il ragazzo ricorda molto Francesco Chiofalo (Lenticchio): "Per me è promosso". Un altro utente ha rivelato di essere dalla parte di Vittoria, poiché Daniele, essendo già padre, è normale che non desideri un altro figlio. A detta di un telespettatore, invece, Vittoria sbaglierebbe a pressare il fidanzato per avere un figlio, anche perché tra i due le cose non sembrerebbero andare bene.

La maggior parte dei commenti, sono stati indirizzati alla somiglianza di Daniele con l'ex volto di Temptation Island: "Praticamente un Chiofalo 2.0".