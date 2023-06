Filippo Bisciglia è tornato in Tv con la nuova edizione di Temptation Island. Proprio il conduttore, ha svelato quali sono alcuni dei suoi portafortuna che porta con sé durante le registrazioni. Ad esempio, al falò finale, indossa sempre mutande viola bucate. Inoltre, ha pure raccontato il motivo per il quale durante i falò non può parlare o comunque interviene il meno possibile.

Il rito scaramantico di Filippo a Temptation: 'Indosso un paio di mutande viola bucate'

Filippo Bisciglia, insieme alle sette coppie di Temptation Island 2023, sta tenendo compagnia ogni lunedì sera al pubblico di Canale 5.

I telespettatori amano il reality delle tentazioni ed anche il suo conduttore. Filippo é consapevole dell'affetto del pubblico è ne è contentissimo. Su Tv Sorrisi e Canzoni, l'ex gieffino ha svelato quali sono i suoi oggetti portafortuna da cui non si separa mai durante le registrazioni del programna. Il primo é un accendono rigorosamente di colore giallo. Poi una lacca che usava nelle prime edizioni di Temptation. Inoltre, porta sempre con sé un pupazzo di Peppa Pig regalatogli da un bambino. In più, ha confessato di avere un rito scaramantico che gli ha sempre portato fortuna durante la puntata finale. "Ho un paio di mutande viola bucate che avevo quando giocavo a tennis e che indosso sempre durante l'ultimo falò della puntata finale".

Bisciglia sui falò: 'Non posso parlare e, soprattutto, non devo giudicare'

La fan numero uno di Filippo è la nonna Vilma di 99 anni. Proprio l'anziana signora, lo ha chiamato dopo la prima puntata, invitando il nipote a sorridere di più. Chi segue Temptation Island sa bene che in certi frangenti, soprattutto durante i falò, c'é poco da ridere.

Filippo si ritrova ad ascoltare gli sfoghi sia dei fidanzati che delle fidanzate. Non può certo far trasparire il suo pensiero. Lui è una sorta di confessore per i partecipanti al programma e non è certo un ruolo facile il suo. In un'altra intervista rilasciata a Chi, ha infatti ammesso: "Siccome io sono il confidente devo stare zitto, poi ai falò di confronto si vedrà, ma non posso parlare e, soprattutto, non devo giudicare".

Filippo Bisciglia parla di Pamela e della mancata paternità

Bisciglia ha proseguito l'intervista spiegando quali sono i reali problemi alla base di tutte le coppie che si mettono in gioco a Temptation Island. Secondo il conduttore, alla base c'è sempre la poca comunicazione e allo steso tempo, anche la poca voglia di risolvere un determinato problema. Ed è a questo punto che pure Filippo si domanda se una coppia che non vuole affrontare un problema sia davvero innamorata. Insomma, i problemi che vivono i fidanzati che partecipano al programma sono quelli di tutte le coppie. Ad esempio, anche Filippo e la sua fidanzata Pamela Camassa, si sono ritrovati a confrontarsi sull'avere un figlio. La coppia ha sempre rimandato e il conduttore ora se ne rammarica: "Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima" ha ammesso.