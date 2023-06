Temptation Island sta per tornare su Canale 5 dopo due anni di stop, a partire dal 26 giugno. Come sempre ci saranno delle coppie pronte a mettersi in gioco per testare la loro solidità e i single tentatori proveranno a mettere i bastoni tra le ruote ai fidanzati. Il cast verrà svelato un po' alla volta nel corso delle prossime settimane da parte degli autori. Intanto la prima coppia ufficiale è quella formata da Gabriela e Giuseppe.

La prima coppia di Temptation Island è quella formata da Gabriela e Giuseppe, i due stanno insieme da sette anni.

Nella clip di presentazione è stata la ragazza a parlare e ha raccontato di aver rinunciato a diverse cose per Giuseppe che addirittura talvolta è infastidito anche dal fatto che lei vada a compare il pane da sola. "Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola, famiglia", ha spiegato la giovane.

Secondo quanto emerso lui, infatti, si è iscritto a un sito di incontri e sbagliando lo ha fatto dal numero di Gabriela, che poi ha scoperto tutto.

La clip pubblicata dalla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island ha destato già diverse polemiche tra i follower che non comprendono il comportamento della ragazza che non avrebbe dovuto rinunciare a nulla per un uomo.

Filippo Bisciglia sempre al timone, nessun vip tra i fidanzati

Al timone del Reality Show che propone un viaggio nei sentimenti ci sarà come sempre Filippo Bisciglia.

Il resto del cast è ancora top secret, l'unica informazione certa è che non ci saranno volti noti tra le coppie di quest'anno. Non è esclusa la presenza di qualche personaggio conosciuto dal pubblico ma soltanto tra i single "tentatori": secondo alcune indiscrezioni ci potrebbe essere Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini e donne.

Secondo alcune voci avrebbe dovuto partecipare anche Gianluca Costantino, ex gieffino, ma sarebbe stato escluso perché avrebbe spoilerato troppo presto la sua presenza.

Formula invariata, falò settimanale e location da sogno

Le puntate di Temptation Island dovrebbero essere sei e andranno in onda di lunedì, dopo la conclusione de L'Isola dei famosi.

Il meccanismo resterà quello degli altri anni. Le coppie in gioco (sei o sette) trascorreranno due settimane divise, in una location di mare della Sardegna. Le ragazze avranno la compagnia dei single tentatori e i ragazzi staranno con le single, mettendo tutti a dura prova la fedeltà e la fiducia nei confronti del proprio partner.

Nelle puntate in onda ogni settimana ci saranno dei falò in cui ogni fidanzato potrà vedere cosa fa il suo partner. Ognuno dei partecipanti potrebbe chiedere un falò di confronto con la persona amata e lasciare il programma prima del tempo, con la coppia divisa o ancora unita.